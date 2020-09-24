英國一名24歲少女因擔心男友不再愛她，便想利用「上吊」激起男友注意，沒想到竟然不幸身亡，男友得知後悲慟不已，並表示女友對自己的重要性，甚至是靈魂伴侶般的存在，發生此悲劇他也感到很遺憾。

據《每日郵報》22日報導，一名24歲的單親媽媽艾拉（Ella Lomas），今年３月５日參加完公司聚會後，返家路上與男友布萊德利（Bradley）發生爭執，由於兩人都還在氣頭上，布萊德利晚間就在沙發就寢，沒想到隔日醒來，發現上吊自殺的艾拉。

艾拉經送醫搶救後，仍回天乏術，艾拉母親悲痛表示「女兒生前曾向她透露感情問題，擔心男友會變心」，而男友布萊德利也覺得艾拉對於愛的期待較高，再加上艾拉當時正積極準備會計師相關考試，面對排山倒海的壓力，她喘不過氣。

艾拉不幸身亡後，男友布萊德利說，其實兩人感情非常好，也相當契合，彼此可說是靈魂伴侶的存在，艾拉過去也未有「輕生」的舉動出現，他也渴望這是一場惡夢醒來就好。驗屍官也對艾拉的遺體進行勘驗，最後判定洛瑪斯原本沒有打算真的輕生，而是不小心弄假成真，死者家屬也同意此論點，法院最後裁定此案為意外所造成的死亡事件。

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(中時新聞網)