農委會副主委陳駿季。（李柏澔攝）

台灣創新技術博覽會已成為跨國技術行銷之重要舞台，「2020台灣創新技術博覽會」於今(24)日至26日在臺北世界貿易中心展覽大樓盛大展出，博覽會由環保署、經濟部工業局、原能會、勞動部等7個機關合作辦理，透過「資源永續」、「能源永續」、「生命永續」等3意象展現7個部會的代表性技術，其中「永續發展館」由農委會統籌。

農委會副主委陳駿季表示，永續包含三個面向，「資源永續」部分，像是環保袋、網購包裝是否能永續循環利用，不造成過多的浪費；「能源永績」部分，綠電是國家重要政策部分，但面臨供電充滿不穩定性，經濟部工業局透過嶄新的儲能技術來逐步克服；最後「生命永續」包含漁業為主、發電為輔的漁電共生，如何在發電當下能維持漁獲量的雙贏等。

陳駿季指出，農委會統籌的「永續發展館」以「新農業」為主軸，規劃「農業新典範」「農業安全體系」「農業行銷力」等3大技術專區，例如水試所開發的「全魚利用技術」針對帶皮魚肉、中骨、內臟和魚鱗等研發10項加工技術，除魚鰓外，魚體可利用率幾已達100％，大幅減少廚餘廢棄物產生。

而苗栗農改場歷時5年由200多株菌篩選出稻草速效分解菌，可快速將粗稻桿於7天內完全分解並開發成液態水解液，只要在水田入水口滴灌，每分地5-10分鐘即可完成施放，農民可避免放火燒稻草導致污染空氣受罰，每公頃更可節省基肥肥料費及施肥工資約4000元。

本次台灣創新技術博覽會也特別邀請日本，德國，法國，丹參，荷蘭，新加坡及馬來西亞等共計10家國際機構，同步於會場展示農業、綠能循環經濟及智能科技相關技術。

(中時 )