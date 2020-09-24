美國聯準會（Fed）官員周三重申現行的寬鬆貨幣政策將維持數年，以容許失業率下滑，強調利率將保持在近零水準，直到通膨率達到、並保持於2%。

聯準會決策委員會在上周召開的例行政策會議上，承諾將維持利率於目前近零的水準，直到經濟達到充分就業、通膨率已經升至2%，並可望適度超出2%。

聯準會副主席克拉里達（Richard Clarida）與芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）周三都堅定地表示，在就業市場從新冠肺炎疫情造成的經濟衰退中完全恢復，且物價水準達到聯準會目標之前，利率不會提高。

克拉里達接受彭博電視台訪問時表示，利率將維持於目前水準，基本上為零，直到實際觀察到的個人消費支出（PCE）通膨率已經達到2%。克拉里達表示：「那是『至少』，實際上，我們之後仍可能將利率保持於這個水準，但我們預期，直到我們實際上看到通膨等於2%之前，我們不會開始考慮提高。」他並表示，在經濟反彈之前，可以容許通膨超出該水準多少，都只是「學術性」的討論。

埃文斯更坦言他不擔心2.5%的通膨率。他表示，對通膨超出的容忍度越低，聯準會達成平均通膨率為2%之目標的時間就越長。但無論如何，在通膨率達到2%之前，聯準會都不會提高利率，且央行有信心超出這個目標。不過，這是2023年底之前不會達到的狀況。

波士頓聯準銀行主席羅森格倫（Eric Rosengren）表示，如果秋季和冬季疫情升高，導致成長放緩，央行可能需要更長的時間才能達到該目標。羅森格倫在波士頓經濟協會的線上論壇表示：「在4年內實現2%通膨率，將是幸運的事。」

儘管美國經濟已有所復甦，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）告訴國會「仍有很長的路要走」，與2月的經濟情勢相比，美國仍有數百萬人失業。他表示：「我們需要堅持下去，如果國會與聯準會都提供支持，復甦將加快腳步。」

數位央行決策官員呼籲國會推出更多政府援助措施，克拉里達強調，美國經濟可能在3年內從目前的失業與需求疲軟的「深坑」中復原。羅森格倫接受路透社訪問時表示，如果疫情持續3個月，那很好，但是這場大流行病不會只持續3個月，它持續時間更長，因此絕對需要更多針對性的支出。

(時報資訊)