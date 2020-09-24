鴻海（2317）攜手工業電腦廠凌華（6166）合資設立的法博智能移動（FARobot），23日正式成立、並在新北中和總部舉行掛牌慶祝酒會。雙方希望藉由強強聯手，實現各產業次世代自主移動機器人（AMR）等應用落地的全球布局，目標在3年內展現出合作成果。

FARobot目前實收資本額2億元，鴻海透過子公司鴻揚創投出資1.02億元、持股51％，凌華則出資0.98億元、持股49％，由鴻揚創投法人代表杜墨璽擔任董事長，總經理由凌華新世代機器人平台事業處總監陳家榜擔任，凌華財務長鄒大智亦以凌華法人代表出任董事。

FARobot未來將針對生產、倉儲、零售、醫療等產業的行動載具應用，打造以實時資料分散式服務（DDS）為基礎的「群機智主」（Swarm Autonomy）次世代軟體平台與自主移動機器人（AMR）等產品和服務，為企業客戶加速導入AMR，提升流程效率、創造競爭優勢。

FARobot的群機管理系統SRS為即時車隊管理系統（FMS）軟體，以群機智主的自然仿生演算法為基礎、採用次世代的機器人作業平台（ROS 2）的DDS技術，能讓機隊各成員、甚至與其他採用DDS技術的設備進行實時溝通，確保流程不中斷，提升生產效率。

凌華董事長劉鈞表示，整合一群機器間的溝通合作，是智慧化時代最重要的關鍵。凌華藉由自身軟體跟韌體優勢積極布局智能工廠，相信與鴻海合資成立的FARobot，一定能提供客戶智慧工廠的智慧物流整體解決方案。

鴻海董事長劉揚偉則指出，FARobot的SWARM技術，加入凌華與鴻海各自獨有的行業知識（Domain Knowledge），透過鴻海積累已久的工業製造數據及廣大的供應鏈實驗場域，可望打造出布建機器人產業基石，逐步推廣到更多產業。

FARobot董事長杜墨璽表示，未來5G專網中最重要的應用就是AMR。FARobot結合鴻海及凌華的軟硬體優勢，加速產業垂直整合深度，透過鴻海及凌華合作夥伴提供的關鍵實驗場域，將擴大產業應用範圍，不僅擁有成為全球最強AMR公司的DNA，更能打群體戰。

FARobot總經理陳家榜指出，因應未來少量多樣、人口結構改變、區域生產等挑戰，包括生產、倉儲、零售、醫療等各產業，在傳統流程上使用的AGV等行動載具，都必須能解決上下游製程串連、分散儲位管理、軟硬體系統整合等未來營運痛點，以保持企業競爭優勢。

陳家榜表示，FARobot是全球首創以群機智主仿生演算法軟體為基礎，打造下世代的AMR機群商業產品，持續協助各產業應對流程及營運挑戰。進駐以數位科技為重心的中和遠東工業園區，希望以產業群聚力量匯集更多資源，全方位升級產業應用，協助企業加速創新。

(時報資訊)