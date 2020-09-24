在計程車上做什麼事情最令人崩潰？一對情侶22日晚間搭乘計程車時，因按捺不住愛火，竟然直接在後座恩愛，最誇張的是，男的突然裸露下體，女的則低頭開始「吞吐」，誇張行徑全被行車紀錄器拍下，影片並在臉書瘋傳，讓眾人看傻眼。

網友貼出情侶在計程車後座上演活春宮。(圖／截自臉書「唉呦腦公 行為解讀大濕」)

司機在工作群組詢問，可以把情侶趕下車嗎？(圖／截自臉書「唉呦腦公 行為解讀大濕」)

有網友在臉書《唉呦腦公 行為解讀大濕》以「Uber吃東西？」為題，轉發推特指出，一名司機22日晚間載到一對情侶，沒想到當他正專心開車時，竟然從後照鏡看到後方情侶正在上演活春宮，男的將生殖器露出，女方則低頭幫他「服務」。

司機見狀當場愣住，無奈在工作群組發問「請問乘客在我車上口X，我可以趕他下車嗎？」，整個過程都被行車紀錄器錄下，群組同事一看驚呆：「現在都玩這麼大的嗎？」。

影片曝光後在網路上瘋傳，並引起網友熱議，紛紛回應「太誇張了吧」、「難道不會尷尬嗎」、「為什麼不回家做」、「司機好可憐」、「希望司機不是單身」、「直接開到警局」。

(中時新聞網)