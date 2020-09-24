藝人小禎去年和前夫李進良簽字離婚，結束長達12年的婚姻，女兒Emma由雙方共同擁有監護權，而她不時也會分享生活中的日常趣聞，像是近來收到女兒的手寫卡片，原以為很溫馨豈料結局竟大翻轉，讓她是當場無言。

小禎曬出女兒Emma寫給她的卡片，在信封正面稱呼小禎為「禎禎公主」，打開後分別寫著「媽咪I love you」以及「媽咪我愛妳」，字句中透露出對小禎滿滿的愛，正當小禎感覺到女兒無比貼心之際，沒想到女兒最後一行竟然是寫著「我肚子有點餓」，讓她忍不住感嘆：「原本以為是個貼心的小卡片，結果卡片的最後一行，只是通知為娘的她餓了」，讓所有網友哭笑不得。

對此網友紛紛留言：「肚子餓只是順便一提，主要還是在傳達她很愛媽咪啦」、「女孩對媽咪濃濃愛意中的幽默感」、「這也是曬恩愛的一種表現，太閃了」。

而日前小禎接受《自由時報》專訪，也吐露當年未婚懷孕，其實一開始在猶豫要不要嫁給李進良，後來仍決定把孩子生下來，主要是從小到大爸媽都沒怎麼陪她，因此生下孩子就是希望「早點有個家」，彌補自己童年時的缺憾。

(中時新聞網)