設在高市的淨新科技為「口罩國家隊」一員，未料遭爆私設口罩生產線。高市衛生局今（24）日指出，近日進行大規模清查3萬多個商家及通路業者，19日在左營區大中路的吉聯電子，發現私設2座機台正在生產口罩，當場沒入7萬多片口罩、封存機台、原物料，業者已違反藥事法，最高可重罰200萬元。

「淨新科技」今年加入口罩國家隊，醫用口罩躍居全台第二。衛生局指出，淨新申請合法可以生產口罩的地點，登記在三民區銀杉街5樓，卻隱身在左營區大中路的吉聯電子4樓，違法私設兩座口罩機台生產口罩，現場共查獲7萬多片口罩、封存機台、原物料等事證。

高市衛生局聯合檢調，破獲淨新科技私設口罩生產線，封存機台、原物料、口罩等事證。（高市衛生局提供／柯宗緯高雄報導）

高市衛生局聯合檢調，破獲淨新科技私設口罩生產線，封存機台、原物料、口罩等事證。（高市衛生局提供／柯宗緯高雄報導）

高市衛生局聯合檢調，破獲淨新科技私設口罩生產線，封存機台、原物料、口罩等事證。（高市衛生局提供／柯宗緯高雄報導）

衛生局指出，全案沒有接獲檢舉，而是衛生局同仁地毯式稽查所查獲，當日配合民政、警政系統查察，業者聲稱正在試俥，至於口罩是否有流出市面、原物料來源，有無偷拿國家隊原料等等細節，後續有待檢調調查釐清。

衛生局表示，自11日起全面聯合訪查，截至23日止，訪查3.1萬家，發現「非藥商通路販售醫用口罩」共計15家違規。另外，「藥局藥商通路販售醫用口罩」方面，查獲2家藥局分裝販售醫用口罩及1款一般口罩疑似宣稱醫療效能，皆依藥事法裁罰違規藥局，而宣稱療效部分已請藥商立即下架，相關事證也移請台中市衛生局查處。

高市衛生局聯合檢調，破獲淨新科技私設口罩生產線，封存機台、原物料、口罩等事證。（高市衛生局提供／柯宗緯高雄報導）

高市衛生局聯合檢調，破獲淨新科技私設口罩生產線，封存機台、原物料、口罩等事證。（高市衛生局提供／柯宗緯高雄報導）

高市衛生局藥政科長朱孝芳說明案情。（柯宗緯攝）

(中時 )