中租-KY（5871）24日公告2020年8月單月自結合併稅後純益新台幣15.1億元，較去年同期成長14％，每股稅後純益（EPS）為1.09元，累計前8月合併稅後純益為新台幣108.6億元，年增6％，累計每股稅後純益（EPS）為7.86元。

中租控股表示，分主要營運地區別來看，台灣地區累計獲利成長21％，大陸及東協地區，累計獲利分別較去年同期成長10％及20％。

若與前月合併獲利相較，當月獲利月增3%，主要係合併營收較前月成長，且整體成本費用率控制合宜

(工商 )