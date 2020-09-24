中租-KY8月份獲利 較去年同期成長14％ 15:202020/09/24 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中租-KY（5871）24日公告2020年8月單月自結合併稅後純益新台幣15.1億元，較去年同期成長14％，每股稅後純益（EPS）為1.09元，累計前8月合併稅後純益為新台幣108.6億元，年增6％，累計每股稅後純益（EPS）為7.86元。 中租控股表示，分主要營運地區別來看，台灣地區累計獲利成長21％，大陸及東協地區，累計獲利分別較去年同期成長10％及20％。 若與前月合併獲利相較，當月獲利月增3%，主要係合併營收較前月成長，且整體成本費用率控制合宜 (工商 ) #中租-KY #稅後純益 #成本 #較去年同期 #每股稅後純益 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 窗簾大廠億豐大盤重挫牽連 盤中大跌逾6% 11:572020/09/24 財經 美股一片血海Nike獨漲破8％ 竟是受惠疫情 09:572020/09/24 財經 《美股》首日掛牌 GoodRx逆勢大漲53％ 10:002020/09/24 財經 《未上市個股》永豐實改選新聘3獨董 續推新品拓市 10:172020/09/24 財經 永豐實新聘三獨董 Q4登興櫃交易 11:412020/09/24 財經 兆豐銀房貸市占 擠進前十大 04:102020/09/24 金融．稅務 曜越8月獲利亮眼 股價續揚 11:412020/09/24 財經 遭質疑炒地皮 房仲稱效果不大 04:102020/09/24 地方新聞 NDF飆漲 壽險業避險乾脆放生… 04:102020/09/24 財經要聞 櫃買國際債債券發行創新高 挑戰600億美元 上看新台幣3兆元 04:102020/09/24 證券．權證 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 川普做白工！陸美貿易戰打2年 主要指標全輸北京 - 財經 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 即時 競拍完瘋申購！1張現賺15萬 汎德永業周五起登記抽籤 - 財經 台廠因離岸風電被罵爆 老謝走一遭顛覆「世紀大騙案」 - 即時 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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