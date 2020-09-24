共享辦公室業者WeWork於24日宣布，WeWork中國獲得摯信資本（TrustBridge Partners）領投的2億美元追加投資（Follow—on investment）。WeWork同時公布，由摯信資本營運合夥人姜躍平擔任WeWork中國代理執行長。

綜合港媒報導，WeWork將授權其名稱與服務的使用權，並從中收取費用。這筆交易的部分內容類似於傳統的特許經營模式，同時WeWork正在放棄營運控制權，但消息人士透露，WeWork將保留中國業務的少數股權與一席董事。

WeWork表示，自2018年以來，摯信資本一直在WeWork的區域業務發展中扮演重要角色，此次新投資將進一步鞏固雙方緊密的合作關係。而此次投資將推動WeWork中國繼續擴展會員社群，包括來自各行各業、不同規模的創業家、中小型企業、大企業等。

WeWork於2016年在上海開設首間辦公室，一年後，WeWork與大陸投資公司弘毅投資、軟銀及其他投資者成立合資公司，擴張大陸市場業務。據公開資料顯示，WeWork於2019年持有合資公司59％股權。

(工商 )