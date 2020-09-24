水產貿易商海揚公司將為嘉縣98所偏遠學校和體育班共6128位學生加菜，每人送一隻月鯧魚，24日嘉義縣長翁章梁（左三）回贈海揚總經理林廷芳（右三）感謝狀。（呂妍庭攝）

海揚貿易股分公司將捐贈嘉義縣偏遠地區學校及體育班學生每人1隻月鯧魚，替孩子加菜補營養，共有6128名學生受惠。（呂妍庭攝）

海揚貿易股分公司將捐贈嘉義縣偏遠地區學校及體育班學生每人1隻月鯧魚，替孩子加菜補營養，共有6128名學生受惠，今24日捐贈儀式上，嘉義縣長翁章梁指台灣四面環海，嘉縣陸上養殖又很發達，應該從小教導小朋友正確吃魚文化，建議在校園中推行「慢魚運動」。

海揚公司在屏東縣農業生物科技園區，設置水產加工廠及冷凍物流中心，這次在前屏東縣長、前農委會主委曹啟鴻牽線安排下，促成海揚公司捐贈月鯧魚給嘉義縣的學生。

海揚公司總經理林廷芳說，要送給孩子加菜的月鯧魚是遠洋漁船在南美洲國家蘇利南附近海域捕撈，捕撈後急速冷凍，鎖住甜味，骨軟刺少，肉嫩美味，高蛋白低脂肪，適合全家老小吃，尤其現在學生愛玩3Ｃ、喜歡西式速食、肉食，其實魚營養豐富，對成長中的學生不可缺，捐魚給學生，希望推動校園魚食文化，讓學生頭好壯壯。

翁章梁說，魚有刺，學生不愛吃魚，慢魚運動教人懂魚、知魚、吃在地、吃當季、會說魚的故事、學會慢慢吃魚，又能保護全球海洋生物及生態，既然嘉縣是重要養殖魚產地，慢魚運動應在校園中推廣。

教育處長陳添丁則說，這次優先以偏遠學校和體育班學生為加菜對象，海揚中秋節過後會先贈送第一批魚貨到各校，未來雙方會再洽談日後合作模式。

(中時 )