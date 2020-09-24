有毛寶貝走秀趴、提供優質毛孩用品的寵物市集、太極廣場音樂會。（朱銘美術館提供／許家寧新北報導）

朱銘美術館太極廣場草地上野餐，享受大自然的擁抱（朱銘美術館提供／許家寧新北報導）

迎接中秋節連假，朱銘美術館與新北市府合作推出「新北毛起來模範日」，27日開放寵物入園玩耍野餐，安排寵物派對和寵物溝通師服務，吸引超過千名毛爸、毛媽報名，共同為動物發聲，寫上飼主與「鐵飯碗」，象徵與寵物一輩子約定。

美術館狗狗日又來了！朱銘美術館與新北動保處響應9月28日「世界狂犬病日」，邀請飼主帶著毛寶貝來園區野餐、打滾放風，有毛寶貝走秀趴、寵物市集、太極廣場音樂會等，現場安排有寵物溝通師，讓人寵心靈交流，增進毛小孩情感。

除邀請獨立樂團「瑪莉咬凱利Mary Bites Kerry」演出，現場還有免費為毛寶貝植晶片、施打狂犬病疫苗，報名飼主還可享免費入館優惠，以及獲贈客製化毛寶貝專用的「鐵飯碗」，盤面雷刻上飼主和毛寶貝姓名及晶片，希望飼主用心照顧寵物，堅持不棄養。

10年，對人來說是一個階段，對狗兒而言幾乎是一輩子！動保處也將在10月17日邀請認養毛孩10年以上飼主，帶著狗狗來美術館享天倫之樂！報名成功可免費入館並獲贈客製毛孩金飯碗，市長侯友宜屆時也將頒獎給「金生今生」模範飼主！

朱銘美術館提醒欲參加的毛爸、媽們記得準備牽繩、攜帶撿便袋，一同維護美術館環境清潔，另外，因館內餐飲空間較小，不開放狗狗入內，歡迎可自備野餐墊、點心在太極廣場草地上野餐，享受大自然的擁抱。

(中時 )