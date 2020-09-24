新買的新婚房還沒入住，進門一看竟是滿地「狗大便」。大陸武漢一名唐姓女子，在礄口區買了一間房子，準備幾年後給兒子當新婚房，自己與物業管理公司各有一把房子的鑰匙，但9月17日準備進入整修房子時，鑰匙卻怎麼都打不開，只好找開鎖店師傅開門，不料房子打開一看，裡面的情景讓她瞬間凝結，竟是滿地狗糞便。

據《看看新聞》報導， 唐女開門看到眼前景象，懷疑只有2種可能，不是外面的人知道她的房子沒人住擅自闖入，要不然就是物業管理公司把鑰匙給了別人，於是氣的向物業公司投訴。

物業公司遭唐女士投訴後表示，從糞便已經乾燥的情況來看，有人帶狗狗進到房子裡大便，已經有一段時間了，因該房子的社區沒有監視器，查起來有相當的難度。

對於唐女質疑物業公司將鑰匙交給別人一事，物業公司負責人表示，唐女確實有將一把鑰匙交給該公司，可是鑰匙還放在物業公司的辦公室保管，不認同唐女的說法。

負責人表示，公司正在全面檢查區域監控，希望能找到擅闖者，但該公司坦承管理上有疏失，願意派人沖洗板、消毒房子、重新粉刷房子，同時減免1年管理費，唐女接受，但仍向轄區派出所報案。

(中時新聞網)