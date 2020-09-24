新北市永和區世界宗教博物館正展出「遇見神佛9號—祈福漫畫特展『古往今來篇』」，由101位知名台、日漫畫家聯手推出117件作品，網友讚是偽出國看日本展覽的優選，人氣好評不斷，展期至10月18日，進入最後倒數，錯過就要到飛到日本，才能感受這份超越國界共通用語的獨特魅力。

世界宗教博物館館長陳國寧表示，歡迎喜愛漫畫、或對神佛有興趣的民眾，把握最後看展機會，即日起，特別推出祈福漫畫特展門票買一送一優惠。

漫畫家在祈福卡上寫祝福語，畫下獨一無二的漫畫圖騰。（圖由世界宗教博物館提供）

台北市漫畫從業人員職業工會理事長賴有賢，在祈福卡上寫祝福語。（圖由世界宗教博物館提供）

為「祈福漫畫特展」創作主視覺得的巴西籍漫畫家盧卡斯（Lucas Paixão），特地用中文及葡萄牙文，祈願世界和平。（圖由世界宗教博物館提供）

「新冠病毒肆虐，沒辦法出國去我最愛的日本，怎麼辦呢？到世界宗教博物館看日本漫畫展覽，是相當不錯的選擇。」「A cute way to study global religions.」「動漫迷必看的特色展覽。就是推！」到宗博館參觀的民眾，紛紛在社群媒體或網路留言，推薦或分享，顯見這檔展覽叫好又叫座。

台北市漫畫從業人員職業工會理事長賴有賢，為此次展覽特別創作〈龍山寺的聖杯〉，深具台灣文化意涵，多次在個人臉書發文，推薦這檔特展是「神佛與漫畫的完美結合」。

擅長描繪水墨風格與台灣美食的漫畫家鄭硯允，也在臉書寫下：「何幸生處一方小小福地，能為海外廣袤人間祈福，神佛滿天，台日漫畫家各顯神通，止疫禳災，消厄息禍，願心正意善，世界清淨和平。」

獲日本「京都國際漫畫賞」金獎肯定的漫畫家銀甫，在臉書歡迎大家到場參觀，並為疫情祈福。摘下金漫獎青年漫畫獎、日本外務省國際漫畫獎優秀賞的漫畫家李隆杰，參加館方舉辦的講座，在參觀後表示，受疫情波及，今年能看到台灣、日本這種國際級的漫畫交流展覽，十分難得。

另有許多漫畫家、插畫家、參觀民眾、小朋友，在門票附的祈福卡上，寫下祝福或願望，還畫下獨一無二的漫畫圖騰，掛在展區入口處的祈福牆。包括：為這次特展創作主視覺的巴西籍漫畫家盧卡斯（Lucas Paixão），特地用中文及葡萄牙文，祈願世界和平；本名林耀煌的漫畫家奇兒，祈願世界平安、沒有病毒。

策展人王彬全表示，特展分為「漫畫家筆下的佛世界」與「祈願．台灣」兩大展區。前者源自311東日本大地震重建援助而發起的第16屆漫畫巡迴展，包括：手塚治虫、赤塚不二夫、水木茂等，展出以神佛為主題的80幅作品，用以祈福與撫慰災民。加上從日本海運來台的立體模型、大型拍照佈景，及1部全新動畫，獨具特色，值得一看。

這次日本漫畫巡迴展，是首度與其他國家聯展，文化交流意味濃厚。在台灣漫畫作品方面，主題包括：動物保育、兩岸和平、陣頭、三太子、遶境、媽祖、擲筊等，宗教類別也涵括基督宗教、佛教、台灣民間信仰等，顯現台灣社會的自由與多元，與世界宗教博物館創辦人心道法師當初設立宗旨「尊重、包容、博愛」一致。

(中時 )