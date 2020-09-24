總統蔡英文今日接見半導體業者時表示，將台灣打造成為「半導體先進製程中心」，是政府持續進行的計畫。未來發展的重點，將包括材料供應在地化、技術自主化、外商設備製造在地化、以及先進封裝設備國產化。

蔡英文今日接見「國際半導體產業協會（SEMI）與台灣半導體產業協會（TSIA）董監事及國內外半導體企業高層」，她指出，SEMICON Taiwan國際半導體展，今年能夠在疫情下如期舉辦，除了展現台灣防疫的成果，也代表了台灣半導體業界堅韌的實力。未來，希望在政府和民間共同努力之下，讓台灣半導體產業不斷提升競爭力，繼續做全球業界的領頭羊。

蔡英文認為，每年9月，SEMICON Taiwan國際半導體展，不僅是台灣，也是全球半導體業界非常關心的一大盛事。今年面對疫情的挑戰，大家不論是辦展或參展，都是格外的費心。為了服務無法來台的國際廠商，這次也推出全新的虛實整合展覽平台，讓各國參觀者不受空間限制，都能掌握最新的市場資訊。大家這麼努力排除萬難，就是為了一個目標，讓台灣半導體產業，一定要不斷提升競爭力和影響力。

SEMI在曹世綸總裁的帶領下，宣布成立「高科技創新創業平台」，在這次SEMICON Taiwan展覽期間，也舉辦「半導體新創媒合會」，來扶植新創企業，幫助台灣打國際盃。

TSIA劉德音理事長也開始輪值「世界半導體理事高峰會」（WSC）的全球主席。今年TSIA第三度完成主辦WSC，加上劉理事長擔起重任，相信將讓台灣半導體產業，更強化跟國際的連結。

蔡英文表示，台灣半導體產業是全球供應鏈裡面的關鍵力量，政府非常重視這個戰略性產業，也會積極協助業界解決難題，來持續鞏固台灣半導體產業的優勢，要加速轉型和發展。

蔡英文在2020年就職演說中，提到六大核心產業，其中有多項產業都與半導體產業相關，也是下一世代產業發展中最關鍵的產業，是「重中之重」。

蔡英文承諾解決半導體人才問題，這段時間以來，大家一直在討論的人才問題，行政院近來已經針對業界的需求，透過跨部會合作，包括國發會、經濟部、教育部，共同來研議各種做法，包括設立半導體學院、在校園增加相關科系的師生名額。她強調：「只要大家想去哪裡，我們就把人才送到哪裡。」

蔡英文強調，未來要打造台灣成為「半導體先進製程中心」，發展重點，包括材料供應在地化、技術自主化、外商設備製造在地化、以及先進封裝設備國產化。讓台灣半導體有更豐厚的技術能量，以及完整產業供應鏈，能夠提升在全球供應鏈的關鍵地位。

(工商 )