台北植物園PO吉卜力迷因圖，介紹劇照背景的植物，吸引1.5萬人讚翻。（圖／翻攝自台北植物園）

吉卜力日前釋出8部動畫、共400張的高畫質經典劇照免費下載，讓粉絲嗨翻發起「第一屆推特吉卜力大喜利大賽」。而台北植物園的臉書昨也PO迷因圖表示，小編沒靈感了，所以帶大家認識植物，引發網友熱議，有夠強！看完直接長知識，完全是這次比賽中的大黑馬。

近幾日吉卜力的迷因圖在網上瘋傳，台北植物園的臉書小編昨也發文表示，老闆說大家都在做吉卜力的迷因圖，要他趕快跟風一下，但他實在沒靈感了，只好帶大家認識植物。

台北植物園率先PO出《神隱少女》的劇照，白龍背後有一排的低矮灌木，仔細去看發現上面是發現長滿了「豌豆」；而《回憶中的瑪妮》杏奈穿著紫色浴衣的照片，出現在浴衣上的花朵是「朝顏」，也就是俗稱的牽牛花。

小編沒靈感！台北植物園PO吉卜力迷因圖，吸引1.5萬人朝聖。（圖／翻攝自台北植物園臉書）

另外《借物少女艾莉緹》之中，艾莉緹和男主角翔告別的畫面中，陸續出現粉紅色與白色的虞美人、橘黃色的萬壽菊以及依附在牆角邊的長春藤；而《輝耀姬物語》中則有非常顯而易見的竹筍和櫻花。

超狂解說曝光後，吸引逾1.5萬人朝聖，許多網友也熱烈留言，「這個好有趣」、「好有梗，最喜歡植物園版本」、「這個好，看完長知識」、「太扯了有夠強的」、「完全不理會人物與劇情，專注於背景中的背景、邊緣中的邊緣。完全是『第一屆推特吉卜力大喜利大賽』中的黑馬」。

(中時新聞網)