1989年與同梯虎頭埤一日遊／潘文欽提供。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

1969年至虎頭埤家庭旅遊／王榮森提供。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

專家進行老照片評選。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市觀光旅遊局舉辦「遇見台灣第一水庫古往今昔」虎頭埤風景區老照片徵集活動，9月15日截止，共收到114幀老照片，日前並請專業評審老師評選出優選30幀、佳作23幀，這些優選老照片將於10月中在新化武德殿展出，佳作作品將在該所網站鏈結提供瀏覽。

觀光旅遊局局長郭貞慧表示，老照片徵集活動自8月1日開始徵集，預計徵選30幀，沒想到收到114幀老照片，老照片的確喚起不少人的共同歷史記憶，也吸引不少人舊地重遊，也期待透過各階段各式各樣的老照片，重新好好認識這座1930年代曾經是全台最大的公園。

此次老照片評選標準依拍攝的歷史意義、老照片的特殊性與完整性及照片品質清晰狀況選出，年代從日本時代到1990年代，有風景照、人物照、家庭親友及學生郊遊合照皆有，共同見證虎頭埤風景區近百年來各階段歷史變化。

觀旅局也發現，特別是吊橋部分，從日本時代簡易的鐵線橋、1953年國民政府剛來時曾修建的第二代吊橋，與現今2005年重修過後的比較，可以深刻感受到時代的變化。

遴選出老照片其中有日本時代遊湖船、涼亭（今虎月吊橋旁八角亭），對照當時1929年台灣民報刊載，新化虎頭埤自1928年當選十二勝景以來，街民修整道路、建設橋梁、以方便遊客前往參觀。

此外，又買置遊覽船5艘、大可容納12人、小可容5人，建涼亭2座、一在孤島、面積20坪、一在坪邊、面積4坪、具蓋紅瓦、青山綠水、遙望之不背萬綠叢中一點紅之喻，為名勝地多添一景趣。看老照片配合當年報導文字敍述，可發現許多虎頭埤歷史由來。

虎頭埤風景管理所表示，遴選出的多是1960-1980年代間家庭旅遊、學生郊遊的老照片，有著許多人的共同歷史記憶與回憶，這些老照片將於10月中在新化武德殿展出，分享老故事的故事。

(中時 )