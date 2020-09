美國空軍退役少校費勒表示,1978年外星人曾闖入美國新澤西州的迪克斯堡(Fort Dix)軍事基地,並且遭到射殺。

一位美國空軍退役少校透露,1978年外星人曾闖入美國軍事基地,後來遭到基地警察連轟5槍射殺,一名親眼看到幽浮到處飛的士官長當場嚇到「臉色慘白、瞪大雙眼」。

綜合英國《每日星報》(Daily Star)、俄羅斯衛星通訊社報導,得獎調查記者蓋拉(John L. Guerra)在2018年出版的書籍《Strange Craft: The True Story of an Air Force Intelligence Officer’s Life with UFOs》中披露外星人曾在1970年代闖進美軍基地的事件。

84歲的空軍退役少校費勒(George Filler)接受蓋拉專訪時表示事件發生在1978年1月18日,當天一大清早費勒就抵達新澤西州的迪克斯堡(Fort Dix)軍事基地,準備為8點開始的情報會議做準備,他到基地後就看到一個士官長情緒相當激動,「臉色慘白、瞪大雙眼」,士官長告訴他一個外星人在迪克斯堡被射殺,屍體就躺在飛機跑道尾端。

費勒記得當時回應「是來自其他國家的外國人嗎」(英文中「alien」同時有外國人與外星人的意思),士官長回答,「不是,是外太空來的太空外星人」,「還有幽浮像瘋了般飛來飛去。」

費勒也描述槍殺外星人的基地警察說法,在空中看到幽浮後,警察在自己車子旁邊看到一個「瘦瘦、灰棕色的生物」,他當場對著那個生物大喊別動,不過那個生物仍持續移動,基地警察因此對他連開5槍,將外星人打死。

警察後來打給基地長官,一支特別的掃蕩小組隨後趕到現場將外星人遺體運送到俄亥俄州的萊特派特森空軍基地(Wright Patterson Air Force Base)。

費勒說他後來試圖申請和目擊者訪談及調閱相關照片,以做成情資報告,不過遭到拒絕。

費勒現在是非營利組織「揭秘計畫」(The Disclosure Project)的成員,該組織由退休軍事專家及太空人組成,致力於推動美國政府公開有關外星人的真相。費勒聲稱自己沒有說謊。

(中時新聞網)