美紓困案進展緩慢、科技股和能源股重挫、美股狂瀉、美國總統大選、全球新冠疫情捲土重來、國際股市股災、台海緊張，市場風聲鶴唳，類股草木皆兵，台股周四應聲倒地，大盤開低96.4點為12487.48點，季線直接慌逃告失，權值股、科技股領頭向下修正，電金傳籠罩沉重賣壓，指數溜滑梯式下挫，流血不止大跌300點，8月20日收盤12362低點也遭摜破，12500、12400、12300關卡接連失守，終場收在當日最低點，寫7月21日來最低點，報12264.38點，下跌319.5點或2.54%，成交金額增至2440.6億元，日K線苦嘗連4黑。今日外資(不含外資自營商)賣超436.7688億元，投信賣超7.4444億元，自營商賣超43.5842億元，三大法人賣超487.79億元。

外資賣不停，今日賣超436.7688億元，為史上第六大賣超，外資連6日賣超820.44億元，9月以來已賣超678.26億元，今年以來亦賣超5785.71億元。而台幣持續升值，再引發出口導向的權值電子股賣壓湧現，加上美股高科技股殺聲隆隆，權值王台積電(2330)開低走低，苦陷貼息連7黑，收跌10.5元或2.42%至423元，收在當日最低點，市值滑落至10兆9685億元，失守11兆元市值，而自17日除息後，股價大跌逾30元，跌幅近7%，貼息窘境使市值縮水近8000億元，填息之路依然漫長。股王大立光(3008)開低，一度逆勢翻紅，隨後仍在盤下整理，收跌1.3%至3425元，高低價差達70元。聯發科(2454)跌2.76%至600元，鴻海(2317)跌2.22%至75元，雙雙收在當日最低點；聯電(2303)則一度翻紅，跌幅相較輕，收跌0.19%至25.95元；和碩(4938)跌2.38%至61.5元。電子、金融類股分別收黑2.36%、2.53%，金融類股表現同樣疲弱，玉山金(2884)、富邦金(2881)、國泰金(2882)均跌逾2.5%，兆豐金(2886)亦跌1.82%。其他權值股台塑(1301)、台塑化(6505)、台泥(1101)、遠東新(1402)、統一(1216)等也都表現不振，齊收跌2%以上。多頭指標將矛頭指向，超眾(6230)、力旺(3529)、世芯-KY(3661)、茂矽(2342)、碩禾(3691)、金像電(2368)、嘉澤(3533)等個股，逆勢漲風相對搶眼，可留意後續走勢。

上市類股一眼望過去，一片綠油油，跌幅未達2%族群，通信網路跌1.23%、資訊服務跌1.47%、生醫跌1.50%、觀光跌1.89%；跌幅最重為玻陶、汽車、造紙，分別跌5.46%、4.04%、3.8%，跌幅超過3%亦有其他、橡膠、電纜、紡織、食品、光電。而仍有亮點閃爍，疫情擔憂再起，生技具題材族群股價有撐，亞諾法(4133)新冠產品業績熱，收鎖83.2元漲停，中化生(1762)也收在漲停價75.3元，具流感疫苗題材的東洋(4105)、額溫槍題材的豪展(4735)以及寶齡富錦(1760)、台康生技(6589)、基亞(3176)等股價表現也相對具支撐，中天(4128)、合一(4743)更是翻紅跨大步。

其他個股而言，淳安(6283)大秀車載實力，直駛進漲停，連假人潮現轉機的劍湖山(5701)也跳空漲停，磐儀(3594)也觸及漲停、飆上飆逾2年新高價；5G小型基地台獲美認證的中磊(5388)、出貨量明顯看增的金麗科(3228)、訂單加持的頎邦(6147)、達爾併購案獲陸許可的敦南(5305)、CPU給力的嘉澤(3533)、營運看好的宜鼎(5289)等皆仍保持紅通通面容。

5日RSI為13.55，10日RSI為28.19。9日K值為23.24，9日D值為43.15。20日乖離率為-3.43。國安基金是否繼續護盤？財政部長蘇建榮表示，雖然台股這2天下跌，但整體看來，量能還在，國安基金委員會將在10月12日開會，會進行討論續護盤與否。展望後市，法人認為，多重因素干擾之下，台股買盤迅速縮手，目前仍不脫上有壓，下有撐的盤整格局，操作上要特別避免追高殺低。目前短線指數上方壓力仍大，加上季底作帳、中秋連假假期將至，即使跌深後反彈空間相對有限，當美國科技類股轉強時，台股才有跟進轉強機會，建議投資人短線維持觀望，在跌破季線並與現貨指數明顯拉開差距後，短線操作或仍暫宜低調與保守，逢高減量經營，持盈保泰再伺機而動為宜。

產業面則觸及LED、太陽能、觀光與筆電等，顯示大股東看多後市者，似無畏短線回檔整理的無理性殺盤。近期市場雜音不少，短線空方趨勢不變，整理仍須時間，支撐先看前波12144低點，短線多方心態偏保守，留意持股風險和外資後續進出動向。

(時報資訊)