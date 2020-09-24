9月21日至9月26日為國家防災週，桃園市竹圍消防分隊，今與大園防宣隊至大園區竹圍國小舉辦防災宣導，全校師生300名參與，希望透過此次的宣導與體驗，有效提升師生們的各類防災知識和災害發生時的緊急應變能力。

竹圍消防分隊長陳敏男表示，今日宣導有許多關卡，包括密室逃脫、消防大富翁、防震宣導、防溺宣導、濃煙箱暨住警器宣導、著火自救、消防裝備體驗及CPR實際操作等，讓師生們能夠真實的演練操作，配合著宣導活動及闖關遊戲，使學生能夠以寓教於樂方式輕鬆學習相關防災知識。

同時，竹圍分隊與大園防宣隊也向師生宣導平時應養成自主防災的準備工作，在家中準備好避難包、固定家具以及儲備三天份的飲水和食物，才能臨機應變，體驗過程中也提醒「小火快逃、濃煙關門」的重要防火防災觀念。

桃園市政府消防局第三大隊長殷明坤表示，希望師生們藉由宣導活動，當災害來臨時，除了平時自主防災的準備外，加上平時不斷的練習，才能養成危機反應能力，並在災害中，爭取更多的獲救的機會。

(中時 )