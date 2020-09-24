苗栗縣政府為加強縣民客語能力，特別指示縣警局動員村里守望隊，舉行協勤民力客語話劇比賽，共有5隊參賽，縣府並準備獎金獎勵表現優良隊伍，苗栗縣副縣長鄧桂菊希望透過比賽，能加深客語在一般縣民生活中的普及率，讓苗栗成為客語大縣。

苗栗縣政府為配合客委會推廣客語計畫，希望縣民在平日生活作息中都能大量使用客語溝通，由於警察是平日最容易接觸一般民眾的公務人員，因此，透過警局平日密集與各地村里守望隊、義警、民防等協勤民力聯繫，將客語確實落實生活。

苗栗縣副縣長鄧桂菊擔任比賽評審。（謝明俊攝）

三義鄉西湖守望隊結合山歌與話劇表演。（謝明俊攝）

縣警局最後決定採取客語話劇比賽方式來提高民眾重視客語，並依5個分局轄區，推選出5個協勤民力單位參賽，包括了，三義西湖守望隊、三灣銅鏡守望隊、通霄烏眉守望隊、竹南山佳守望隊以及大湖義警維安隊等。

通霄鎮烏眉守望隊以西遊記人物為本演出交通安全劇。（謝明俊攝）

比賽於24日上午在縣警局3樓禮堂舉行，苗栗縣副縣長鄧桂菊特別擔任評審，她在開幕式中表示，客委會非常重視客家縣保存客語，每年都會撥大筆經費獎勵重視客語保存縣市，去年，苗栗縣就因成績優良獲得500萬元獎勵，希望今年再接再厲，與鄉親們一起努力拿大獎。

參與表演競賽的隊伍中，三義鄉西湖村守望隊是由黃燕清女士帶隊，結合村內熱心民眾一起參與，村民平日經常聚在一起教唱客家山歌，所以話劇中除了宣導反毒反詐騙的主旨外，還特別安排一段山歌表演，將客語徹底融合在生活音樂中。

(中時 )