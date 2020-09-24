經濟部工業局聚焦於5+2產業創新計畫之前瞻技術，整合工業局、技術處、中小企業處、國防部及國發會等五大局處部會及康寧、微軟、西門子、思科、羅技等33家國際機構，展出「新保健」、「超自動」、「全物聯」、「跨虛實」四大主題，輔以「國防產業生態系」、「防災解決方案生態系」、「未來移動主題專區」、「科技防疫主題專區」四大生態情境區，總共展出超過百件前瞻創新技術，展現在政府產業政策支持下，創新科技應用及最新的國際前瞻技術。

創新領航館扣合全球科技發展趨勢，匯集五大局處部會之科技研發成果，邀請工研院、資策會等17家法人單位及新金寶集團、台達電子、長庚醫療、和成欣業等62家國內企業，以系統化之動態展示，呈現智慧製造、數位服務、智慧生活與科技防疫等關鍵技術。在新保健主題區，聚焦健康防疫相關技術，其中，工研院與和成欣業合作之長效型電化學除氯健康龍頭技術，即運用電化學氧化還原反應，使水中餘氯降至0.1mg/L，再透過自動洗淨功能，將副產物鈣鎂離子排出，讓設備使用壽命提升3倍以上。另外，中小企業處輔導的亞迪電子展出非接觸式生理監測照護系統，一機整合體溫、心跳、呼吸量測三大生理資料，並具有全時自動、免穿戴、連續監測等多項特點，可以大幅減輕醫護人員照護負擔。

超自動主題區展出智慧製造相關技術，如經濟部技術處科技專案支持下，工研院開發「AI機器人自主學習工件取放技術」，結合AI人工智慧技術使機械手臂能夠快速學習，且透過獨創之高效率自動擬真標記資料產生技術，減少導入AI所耗時的資料取得與標註，並可大幅減少轉移到實體手臂之所需調整與測試時間。此主題區亦同步展示去年頗受好評的「國防工業生態系」研發成果，如國防部研發之土製炸彈擊解裝置與排爆機器人，具有研製隨動控制手臂技術，可讓機器手臂追隨操控者的動作，使操作者可直觀且便利的將夾爪操作至預期位置，精確移除爆裂物或直接以液體擊解裝置瞄準弱點進行催毀。

另外，面對目前極端氣候變化，與高度都市化所帶來的過度開發，全物聯主題區的「防災解決方案生態系」也特別展出環境監測、土木與大地、產業與社區等防災4.0關鍵技術，其中包括博誠電子研發之即時火災偵測系統，透過每十秒偵測濃煙與溫度，在發生火災狀況時立即同時傳送警報資料至使用者裝置，保全警衛及消防災害系統，更可在最短時間內，幫助使用者與消防人員快速的掌握火場狀況，進而快速確認逃生與滅火路線。

在跨虛實主題區聚焦智慧生活相關技術，包括展出資策會研發之OinVR XR 共感社群平台，此技術可運用於內容製作業者如運動直播、展演、演唱會、教育訓練、旅遊導覽、商務及網路娛樂等場域，供多位使用者透過VR頭盔、智慧型手機、或AR智慧眼鏡等載具，在行動XR(extended reality)共感社群平台上，觀賞360度視訊直播及進行遊戲互動。新金寶集團也帶來其自主研發之自主導航功能的智慧運輸機器人，在防疫期間透過整合不同上層模組如紫外線或噴霧等防疫套件，可立即導入成為消毒機器人，進行消毒液噴灑或是以紫外線殺菌模組在特定場域如手術室或病房進行滅菌，達到防疫零死角。

台灣創新技術博覽會持續匯聚全球各地創新技術，不僅是東南亞及歐、美、日等國家之間的技術橋樑，更是國際研發成果流通樞紐平台。今年參與展會的國際廠商包括康寧、微軟、西門子、思科、羅技、泰國國家級研究機構NSTDA等多家國際機構，展示橫跨汽車、化工、能源、醫療、AI人工智慧等技術，其中，知名大廠西門子為扣合本展重點主題「超自動」，特別展出可搭配工業機器手臂應用和產品異常檢測之AI 應用PLC模塊技術，展現智慧製造之創新應用。

(工商 )