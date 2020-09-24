第三季各資產仍呈現強勁的上漲走勢，惟近期在漲多的壓力下轉趨波動。第四季市場資金派對持續，但隨著美國總統大選將至，波動度將逐步攀升。野村投信表示，全球經濟仍在復甦的軌道上，股票及債券資產的潛在上漲空間可期，建議投資人漲多可適時獲利了結，並在回檔時分批重新投入；股市最看好美國、大陸及台灣，產業看好科技以及消費類股；債券看好美國與亞洲高收益債、金融債以及新興美元主權債。

野村投信投資長周文森(Vincent Bourdarie)表示，目前企業信心水準良好、驚奇指數指數大幅反彈、歐美各國PMI數據都回升到景氣榮枯線以上，顯示經濟穩健復甦的趨勢明確，投資氣氛正好，儘管投資人持續擔憂新冠疫情、美國總統大選以及中美貿易紛爭對市場帶來的利空，但這些不確定因子只會為市場帶來區間震盪，無需過度擔心風險。

在美國聯準會(Fed)新政策框架下，即使未來通膨升至2％，美國聯準會為了讓通膨「長期平均」回到2％水準，可以等待一段時間再來考慮升息，確立了長期低利率政策，也意味著投資人追求收益的需求將只增不減。

股市方面，野村投信海外投資部主管呂丹嵐表示，低利率環境以及充沛的資金流動性是股市強勁上漲的主要推手，加上經濟基本面最壞的時期已過去，股市未來持續上漲的趨勢已定。此次的回檔只是常態性整理，並非泡沫的開始。

呂丹嵐指出，低利環境下，建議投資人避免空手，因為修正總是短暫，錯過就很難找到進場的時機，由於長線多頭格局不變，美國總統大選以及中美貿易造成的震盪都提供良好的加碼時間點。若以區域劃分，則持續看好全球股市領頭羊的美股，以及基本面強勁的大陸及台灣股市。

債券市場的投資潛力同樣不容小覷，美國聯準會發表維持低利至2023年的談話無疑是為市場打了一劑強心針，資金追求收益的需求不滅，債市將持續吸引資金流入。

野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，高收益債特別看好基本面佳的美國高收益債，亞洲高收益債同樣擁有良好基本面優勢，加上約7.3％的到期殖利率，具有良好的投資價值。投資級債目前評價水準稍高，建議選擇波動更低、收益更優的金融債。此外，新興美元主權債具有殖利率優勢以及受惠持續復甦的經濟環境，可望持續吸引資金流入。

(工商 )