現在大部分賣場停車機制都是利用機器計費，不論是輸入車號，或是利用票卡，都相當方便，不僅可以節省人力成本，也方便計費。不過日前有一名民眾，購物完畢欲要離開賣場時，前去繳費機輸入車號，卻發現停車費高達7500元，令他傻眼。

原PO在《爆廢公社公開版》表示，他至家樂福賣場購物1小時結束後，前往賣場自動繳費機繳費，正當他將愛車的車牌號碼輸入其中後，畫面中顯示停車費高達7500元，他瞬間嚇傻。由於大部分的停車場停車機制都是按小時計費，每個小時30至50左右不等，而大部分的賣場購物也會有抵停車費。

正當原PO還未回過神時，他再度仔細端倪螢幕中，他赫然發現停車日期寫著2020年9月13日11時59分，至2020年9月24日0時32分，總共停了10天又12時之久。他這時才恍然大悟，原來自己輸入車號時，輸入成他人的車牌號碼了。

停車費達7500元，原因曝光，也讓車主鬆了一口氣。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

不過這停車金額卻引發網友熱議，不少人認為「停10天7500有貴」、「比用租的車位還要貴好幾倍」、「是把家樂福停車場當作家裡停嗎」、「只好把車報廢了」、「停車停到變股東」。

(中時新聞網)