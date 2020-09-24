新竹縣重要風景區的峨眉湖，2年前由鄉公所引進遊艇，在細芧埔吊橋左側整理一處空地做為遊艇碼頭，搭艇遊湖已成峨眉湖觀光一大賣點，但不少遊客抱怨，在等船時出現內急，都找不到廁所。

峨眉鄉公所2018年8月引進綠能電動遊艇，由 簽約業者營運遊艇環湖，讓遊客能從不同角度欣賞峨眉湖風光，環湖一趟約要40分鐘，縣府推「中台灣好玩卡-新竹限量版」第二波電子深度旅遊，峨眉湖環湖遊艇是12組套票之一。

湖光村長林春綺指出，根據遊湖售票票根號碼，2年多來已有3萬多人搭艇遊湖，並以遊覽車載來的中老年遊客居多，他一直收到遊客投訴遊艇碼頭沒有公廁，要「方便」找不到廁所，他也不時向相關單位和立委反應設置公廁，但都沒有下文。

「政府要推動地方觀光，一定要考慮到民眾『方便』的問題！」林春綺直指峨眉湖管理當局「有人」不同意地方做公廁，甚至連環湖步道也不能設，若考慮公廁廢水會汙染峨眉湖，為何「峨眉大佛」能做公廁？

縣長楊文科表示，峨眉湖遊艇碼頭應當要做公廁，提供就近「方便」的旅遊環境，公廁可做固定式或者移動式，已指示交旅處會同峨眉鄉公所及相關單位研商設置。

縣府交遊處長游志祥表示，峨眉鄉公所曾與參山國家風景區管理處、苗栗農田水利會開過會，初步了解峨眉湖遊艇碼頭不能設公廁，原因在於該處是「農牧用地」，但日月潭遊艇碼頭都有做公廁，將會去了解設公廁用地如何解套。

(中時 )