電影《本來面目》紀錄聖嚴法師跌宕起伏的一生及他所經歷的時代浪潮，9月起舉行公益免費巡迴放映，北港家樂福秀泰廣場在10月17日、10月25日有兩場，歡迎網路報名索票。

放映地點在北港家樂福二樓秀泰影城，10月17日（六)及10月25（日)下午兩點半，每場60個座位，報名網址是https：／／forms.gle／KdjPdGUQhwSXR4sY9。

1940年代一名十四歲的男孩在江蘇南通出家，當時是中國民族命運、人的尊嚴、佛教尊嚴都跌落谷底的時刻，《本來面目》以紀實電影呈現聖嚴法師70年不曾休止的求法與傳法過程。

這部電影紀錄他的信仰危機（1949）、二度出家（1959）、前往日本（1969）、禪修傳法（1979）、開創法鼓山（1989）、生死關懷（1999）、捨報圓寂（2009）等大事。

聖嚴法師因著單純的信念「佛法這麼好，知道的人這麼少，誤解的人這麼多」積極入世弘法，並創辦法鼓山，自喻為「風雪中的行腳僧」，曾獲選為四百年來台灣最具影響力的五十位人士。

聖嚴法師自幼體弱多病，幼年出家目睹佛教信仰儀式化；後經戰亂軍旅生涯，而後再度出家。閉關苦修、日本留學、美國弘法、開創法鼓山，他在無路中找出路，對他而言，生命就是一場實踐佛法的歷程。

聖嚴法師秉承「臨濟」、「曹洞」兩宗禪宗法脈，往來世界各地指導禪修，以現代人的語言及觀點演說著書，多次與國際各領域之菁英人士對話，致力於人心真正的平安與幸福。

他於2009年2月3日捨報圓寂，他所創建的法鼓山秉承師訓，以漢傳佛教為本，以「提升人的品質，建設人間淨土」為理念，持續推動落實心靈環保。

《本來面目》公益電影放映活動，若有任何疑問歡迎e-mail詢問繆小姐 [email protected]。

(中時 )