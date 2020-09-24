婦人騎腳踏車被砂石車撞倒輾過，警消救出送醫。（民眾提供／胡欣男台北傳真）

24日下午1時33分，台北市消防局獲報，大安區復興南路與東豐街口有砂石車撞上腳踏車騎士。七旬婦人騎乘腳踏車，突遭右轉的砂石車撞上，因視線關係，砂石車還往前輾過、拖行數公尺。救護人員趕抵時，婦人右腳骨折，尚有意識，送仁愛醫院急救中。車禍原因由轄區大安警分局調查。

發生車禍時，路口許多民眾見狀，嚇得趕緊報案。目擊民眾告訴警方，老婦人騎車被撞，被壓在砂石車裡拖行，地上留有大片血跡。警消使用破壞機具將人傷者拖出，其右腳已嚴重變形骨折。

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