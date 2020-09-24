北市砂石車撞倒7旬婦 拖行數公尺右腳骨折嚴重變形 15:352020/09/24 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 婦人騎腳踏車被砂石車撞倒輾過，警消救出送醫。（民眾提供／胡欣男台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 婦人騎腳踏車被砂石車撞倒輾過，警消救出送醫。（民眾提供／胡欣男台北傳真） 24日下午1時33分，台北市消防局獲報，大安區復興南路與東豐街口有砂石車撞上腳踏車騎士。七旬婦人騎乘腳踏車，突遭右轉的砂石車撞上，因視線關係，砂石車還往前輾過、拖行數公尺。救護人員趕抵時，婦人右腳骨折，尚有意識，送仁愛醫院急救中。車禍原因由轄區大安警分局調查。 發生車禍時，路口許多民眾見狀，嚇得趕緊報案。目擊民眾告訴警方，老婦人騎車被撞，被壓在砂石車裡拖行，地上留有大片血跡。警消使用破壞機具將人傷者拖出，其右腳已嚴重變形骨折。 (中時 ) #砂石車 #骨折 #右腳 #腳踏車 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高噪音車輛擾民有解 北市鐵腕24小時照相開罰 13:222020/09/24 生活 高速逆向衝撞8車 駕駛重傷 04:102020/09/14 地方新聞 砂石車撞砂石車 台64線堵塞1小時 16:532020/09/17 社會 北市美式餐廳氣爆 瞬間巨響玻璃噴射滿地 2員工送醫 15:002020/09/23 社會 台南車禍害釀1死2童重傷 肇事男酒駕又闖紅燈 21:332020/09/13 社會 站吊車前觀看左右來車 婦人慘被輾壓四肢重創命危 19:292020/09/12 社會 與砂石車擦撞 小客車翻車兩傷 13:502020/09/22 社會 62歲婦人失足跌落圳溝 雙腿骨折急送醫 11:382020/09/15 社會 苗124甲頭份交流道聯絡道禁行通普重機 議員提議解禁引論戰 16:192020/09/18 社會 2騎士接連斷魂 汐萬公路成死亡公路 14:362020/09/13 社會 社會熱門新聞 國三南下軍用休旅車與小貨車追撞 5軍人送醫 - 社會 25歲警員倒臥瑞穗分駐所 頭部重創送醫搶救 - 社會 東區美式餐廳氣爆 正妹老闆娘意外曝光：好像混血兒 - 社會 李豔秋家族爭產 罵哥「貪」遭告 北檢處分不起訴 - 社會 姐弟昔100元吃三餐 店家暖舉她記10年求報恩 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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