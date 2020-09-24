中職今日召開領隊會議，討論5項議題，包含明年一軍賽程賽制、擴編選秀時間、羅力條款、比賽用球調整，以及二軍比賽時間等，其中由於味全龍明年要在一軍出賽，5隊賽程如何安排是問題。

根據聯盟副秘書長王惠民表示，今日領隊會議對明年一、二軍賽程都有討論，一軍由於有新軍味全龍加入，共有5隊進行對打，初步仍保持各隊打120場的賽制，在此前提下討論要分上下半季，還是單一球季，聯盟各提出3版本，共6種賽制安排供各隊參考，目前尚未有最終決議。

王惠民表示，一軍賽制安排以不要太多連戰、密集出賽為基本精神，雖然聯盟有提出各隊增加到每年打128場比賽會較好安排，不過如此一來不是賽程要多出2周，不然就是每月每隊都有一周要打6連戰，因此仍傾向120場。

至於今年多次提到二軍比賽時間都是中午，夏天相當悶熱，是否要更改比賽時間，對此王惠民表示，時間異動有實際困難，要考慮的面向多，光是夜間照明問題，就要考慮現有球場是否能配合，不然可能會比不完，另外也一併要提出改善措施，及更改時間會遇到的問題等，因此這項討論並沒有決議，之後再研議。

(中時 )