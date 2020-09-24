台南市山上區大芳農場王致傑是位具有電機及企管專業的青農，工作經歷豐富，為了更能照顧到家庭，他選擇返回老家從農，種植紅龍果，並自製有機肥及菌種肥，降低成本，2014獲得全國火龍果品質評鑑紅肉組冠軍，並銷售海內、外獲好評。

38歲的王致傑具有電機及企管專業，退伍後幫忙家族車行，當起聯結車司機，之後又從事廢棄物處理行業，因金融海嘯生意大受影響，2011年返回山上區老家，接手父親經營的廢木材處理廠並改造成大芳農場。

對農業毫無經驗的他，曾經為了選擇種植品項茫然，為了少走冤枉路，他利用網路尋找適合品項資料，並長時間的觀察市場趨勢，最後選擇栽培紅龍果。

原本從事廢棄物處理事業的他，發現農作產生許多農業廢棄物，為了使農作物有效的循環利用，他向前輩請教堆肥製作，並利用場內牛棚及蔗渣等農業廢棄物製作堆肥，不但節省施肥成本，還能有效利用農業廢棄物。

門外漢的他也積極參加改良場等試驗單位舉辦的相關栽培管理課程，並參加產銷履歷驗證，場內採草生栽培等耕作方式、遵守安全用藥、並依據驗證的相關規範、制度，進行施作與防治及栽培歷程上傳系統。

為了要通過產銷履歷驗證，提昇栽培管理技術，他利用網路通訊軟體與栽培同品項的青農討論，累積栽培管理經驗，全盛時期場內種植面積達12公頃，並販售於各大通路、拍賣市場、宅配及外銷中國大陸、香港等地。

從農至今已9年的致傑表示，從農是條艱辛的道路，雖然在2014及2015年全國火龍果品質評鑑獲紅肉組冠軍及亞軍，但他表示從農和其他工作一樣，雖然收穫是甜蜜的，但為了能維持這甜蜜的果實，是需不斷的觀察市場需求，精進栽培技術及拓展通路，他相信只要走在趨勢前端，才能繼續享受甜蜜的果實。

農糧署南區分署姚志旺表示，農業在政府近年積極的輔導下，有許多年輕有理想的農民加入，加上相關單位技術輔導及青農栽培技術提升，生產的紅龍果口感細軟多汁且甜度高，略帶香氣，並含有豐富營養，是很健康的水果，也是節慶送禮很好的選擇。

(中時 )