據英國《衛報》(The Guardian)報導，向美國政府提起訴訟要討回被加徵關稅的不只特斯拉，賓士(Mercedes-Benz)、福特、Vovol也是美國對大陸零件加稅受害者，他們指控過去2年川普政府2次對從大陸進口零件徵收的關稅是「獨裁(arbitrary)、任性(capricious)、濫用自由裁量權(abuse of discretion)」。

川普2018年對2000億美元大陸進口產品徵收25%關稅，2019年對1200億美元大陸進口產品徵收7.5%，這2筆徵稅涵蓋數百種貨品，從原材料到零件都有，不過各車商為哪些產品付出多少關稅的細節並不清楚。

被列為被告的是美國貿易代表萊席澤(Robert Lighthizer)。特斯拉的訴求據悉是要求政府返還上交的關稅，而且希望是連本帶利還，從繳交日到返還日該稅款的利息一毛也不能少，委任律師提出的文件表示，USTR(美國貿易代表署)2項關稅清單「反覆無常又無從依循」。

賓士的訴狀則稱USTR「發起一場沒有前例、沒有國界、沒有限制的貿易戰，衝擊從中國大陸進口、超過5000億美元的商品。」訴狀還質疑，美國法律並沒有授予USTR發起這種貿易戰的權利，當局沒有提供被徵稅者討論機會，法律依據與現實合理關聯性也未建立。

報導指出川普試圖透過關稅來減少對大陸可觀的貿易赤字，而且儘管今年稍早中美已經達成第一階段協議，但談妥後不久川普又對價值2500億大陸產品加收25%關稅，而北京隨即也進行報復。

根據美國商務部數據，至7月止美國貿易逆差達636億美元，較6月增加11%，其中283億來自大陸。大陸也是目前全球最大汽車市場，是大部分汽車製造商業務成長動力來源，特別近年大陸從政策面大力降低二氧化碳排放量，獎勵新能源汽車，雖然最新是補貼氫燃料車，但對電動車大廠特斯拉，更是不能失去的市場。

美國8月也曾以危及國家安全為由，向加拿大鋁製品加徵10%關稅，但本月中旬在加拿大內閣閣議後、宣布反制措施前，主動通知加方將取消關稅，避免加拿大報復。本月稍早，由於美國對法國產品課徵關稅，LVMH集團放棄收購美國珠寶品牌Tiffany。

(中時新聞網)