藝人「小鬼」黃鴻升本月16日在北投自宅猝逝，讓親友及粉絲震驚不捨，家屬同意他接受解剖驗屍，查出死因是主動脈剝離導致血管阻塞，因他才36歲，發生這情況讓人感到意外，醫師卻認為，這跟他的腎臟遺傳病史有關，其中可能罹患的某種病症，致使小鬼併發主動脈剝離的機率，高於常人7倍。

外界多對於小鬼正值青壯年卻因主動脈剝離驟逝，感到很意外，但據《聯合報》報導，台南市立安南醫院副院長許秉毅表示，小鬼的遺傳病史，讓他可能有「自體顯性多囊性腎病」，此症在台灣並非罕見，其中特點就是患者通常先天有血管壁結構異常的狀況，導致產生「血管動脈瘤」和「主動脈剝離」機率拉高，比正常人多了7倍。

除此之外，罹患「自體顯性多囊性腎病」的患者，發生主動脈剝離的情況，比起因高血壓發生，年齡上會輕許多，而小鬼生前一度有「三高」，是透過控制飲食跟積極運動，才控制下來，高血壓的部分可能增加主動脈剝離的機率。

許副院長解釋，主動脈剝離可以理解成「把主動脈剖為兩半」，是致命殺手，據統計，如果沒有留意到主動脈剝離的症狀並馬上就醫，至少一半的病患會在發病後48小時內死亡，未治療的死亡率，1小時會上升1%，才會說「主動脈剝離」不但致命，且醫治須跟時間賽跑。

(中時新聞網)