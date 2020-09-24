第17屆贛台經貿文化合作交流大會（以下簡稱「贛台會」）於今天（24日）在江西吉安開幕，項目簽約總數63個，簽約總金額39.63億美元。這屆「贛台會」參會人數為620多人，其中台灣嘉賓約400人。會前，江西省委書記劉奇、省長易煉紅在吉安會見了台灣嘉賓。

本屆大會由國務院台灣事務辦公室和江西省人民政府共同主辦，江西省吉安市人民政府和江西省人民政府台灣事務辦公室具體承辦，主題為「開放合作·融合發展」。

本屆「贛台會」設置3個專題活動，分別是海峽兩岸產業合作區暨青年發展論壇、全國台灣同胞投資企業聯誼會常務理事會、贛台農業專題推介會。此次「贛台會」參會人數為620多人，其中台灣嘉賓約400人。會前，江西省委書記劉奇、省長易煉紅在吉安會見了前來出席第17屆「贛台會」的台灣嘉賓。

出席大會的海協會長張志軍在致詞時表示，「兩岸經濟同屬中華民族經濟，理應加強合作，實現互利雙贏。」他說，大陸是台商台企的腹地，兩岸各方要持續促進交流合作，深化融合發展，「強化保障台灣同胞福祉的制度安排，助力台胞台企在大陸實現更好發展。」

大陸全國台企聯會長李政宏在大會上發言指出，長期以來，江西關心和支持台資企業發展，為台資企業在江西持續健康發展創造了良好的政策環境，越來越多的台商看好江西，越來越多的台資企業落戶江西投資興業，深耕發展。

李政宏認為，「贛台會」已經成為大陸中部地區最具影響力的對台經貿文化交流合作盛會之一。本屆「贛台會」將會進一步增進兩岸同胞情誼，深化兩岸文化認同，為促進贛台經濟融合發展增添新動力。

此次「贛台會」項目簽約總數63個，簽約總金額39.63億美元。其中，吉安市簽約14個項目，簽約金額10.42億美金； 南昌市簽約8個項目，簽約金額10.17億美金；贛州市簽約10個項目，簽約金額7.21億美金；排名前三。主要涉及電子訊息、裝備製造、新能源、新材料等領域。

出席活動開幕式的江西省省長易煉紅表示，江西與台灣人緣相親、文緣相承、商緣相通，兩岸始終保持著真摯、緊密、深厚的同胞親情。2003年以來，「贛台會」連續成功舉辦了17屆。17年來，「贛台會」逐漸成為具有廣泛影響力的兩岸交流合作平台，結出了累累碩果，兩地經貿合作越來越密切、雙方人文交流越來越頻繁、贛台人民情感交融越來越深厚。

易煉紅說，今天的江西是一個值得關注和加盟的地方，誠邀各位台商更多關注江西、選擇江西、加盟江西、創業江西。「我相信在江西發展創業，你們會得到有力的保障，會獲得應有的回報。」

(中時 )