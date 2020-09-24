台中市45歲林姓婦人好心收養1隻小貓，照顧時常遭抓、咬傷，她在月前右側鼠蹊部出現會疼痛腫塊，她焦慮擔心是惡性腫瘤，求診檢查才知道，竟是感染寄生在貓身上的菌，經診斷為「貓抓病」，透過抗生素等治療後迅速康復。醫師提醒，秋冬是該病高峰期，愛貓人士要當心。

亞洲大學附屬醫院感染科主治醫師張為碩表示，「貓抓病」是感染「韓瑟勒巴通氏菌」(Bartonella henselae)所造成，該菌主要寄生在貓身上，可藉由貓蚤在貓群間傳播，對貓雖不會造成危害，但當傳染到人身上，可能會造成發燒、淋巴結腫大及疼痛等症狀。

張為碩強調，罹患此病的患者有超過90％在病史詢問可以追查到曾有被貓舔舐、咬傷或抓傷。對於免疫力低下的族群，如小孩、老人、服用類固醇的病人、癌症病患、器官移植病人及愛滋病患者等，甚至會造成全身性感染。

張為碩指出，貓抓病以巨環類抗生素治療為主，輔以少量消炎藥，通常會於1至2週內痊癒。若要避免反覆罹患此疾病，飼主應預防寵物有體外寄生蟲，並定期清潔減少蚤類數量，維持乾淨飼養環境，被貓抓傷或咬傷時，應立即赴醫檢查。

(中時 )