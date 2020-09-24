工研院在2020年臺灣創新技術博覽會的「永續發展館」展出多項綠能科技及循環經濟技術，並以「突破競爭、邁向高值化」為創新研發主軸，盼助產業提升成長動能。

在「永續發展館」節能科技領域，展出了技術全國產化的磁浮離心壓縮機，由於臺灣氣候炎熱使得空調用電占比較高，尤其冰水機又占了中央空調總耗電量50%，對尖峰與全年度用電量影響甚鉅。在經濟部能源局支持下，工研院打造高效率磁浮離心式冰水機，能源效率比國際競爭標竿商品高出10％，為市場上同級產品中效率之冠的機種。其無油、靜音、低振動、遠端監控、重量輕、體積小的六大優點，全年省電效率較傳統冰水機提升3至4成，以一台製冷能力為200RT的離心式冰水機為例，每台每年的節電量約可達3.3萬度。

工研院綠能與環境研究所所長王人謙表示，過去磁浮離心式壓縮機核心技術掌握於歐洲大廠手中，如今透過成功研製出全球第一款全自主技術單級磁浮離心式壓縮機，未來可望攜手合作廠商，進軍氣候相近的新南向市場，搶攻70億冰水機商機。

在「永續發展館」循環經濟專區，則有全臺首度曝光AI物料辨識技術，「電腦不只會撿花生，也能識別再利用資源！」工研院首創的「循環材料驗證與媒合平台」在經濟部工業局支持下，透過物質流分析與大數據技術精準評估、有效媒合物料，將負價值的廢棄物或工業副產品，翻轉為正價值循環物料。並結合AI人工智慧、物聯網及區塊鏈，進行智慧化物流運送管理，讓再利用資源可被完整的追蹤驗證，不論是移動動線、影像、重量等紀錄完全透明呈現於雲端並以區塊鏈保存。循環材料驗證與媒合平台讓資源物盡其用同時讓循環產業化、產業循環化，打通臺灣循環經濟的任督二脈，串聯臺灣資源利用與經濟發展，朝向永續前行。

為資源物盡其用，同時讓循環產業化，在經濟部技術處支持下，工研院研發的「易拆解太陽光電模組循環新設計」，著眼從太陽能模組製造端，就導入易拆解的新材料與新結構設計，讓廢棄太陽能板可完整拆解，大幅提高太陽能循環利用價值，提升臺灣太陽能產業競爭力。

工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示，易拆解太陽光電模組循環新設計技術已進行試量產，在成功商業化後，可望讓廢棄太陽能板提取高純度銀、矽晶片與玻璃板，廢棄物的含金量翻倍，預計回收資源化效益將可從6億元增加為12億元以上，有助臺灣太陽能模組產業闖出藍海市場。

工研院「2030技術策略與藍圖」，提出未來10年「永續環境」應用領域的技術發展重點，運用材料化工、機械設備、綠能環保產業既有的技術，結合IT優勢並導入AI人工智慧及感測技術，開發符合生態共生的綠能科技及可循環再利用之新材料、攜手產業跨業合作，形成具全球競爭力的產業生態系，開創低碳永續的下一個10年。

(工商 )