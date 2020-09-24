近期全球股市高檔震盪，新冠病毒疫情有復燃態勢，投信法人表示，投資人還是要有風險控管意識，現階段全球金融市場處在高檔，市場波動度也相對提升，建議投資人不妨以跨國組合、多元資產基金的多元與穩健的投資特性來因應，達到進可攻、退可守的投資效果。

觀察投信發行的跨國組合基金今年來績效表現，群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)18.41％表現最佳，其次依序為群益多重資產組合14.14％、永豐全球多元入息13.81％、國泰泰享退系列2049目標日期組合-美元A12.6％、國泰泰享退系列2039目標日期組合-美元A11.43％，前五名都有一成以上的穩健表現。

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳表示，全球股市出現較大的上下沖洗震盪，股市在走了數年多頭、指數紛紛來到相對高檔，接下來的布局難度提高，風險機會並存下，投資人有將資金移往安全的標的趨勢。後續關注9月29日、10月15日、10月22日的三場總統辯論，目前VIX指數期貨顯示市場持續預期10月市場波動度將上升，在郵寄投票比重將提高下，本屆選舉計票時間或將拉長，須留心市場波動風險加大。

海外組合平衡基金透過基金在成熟股市、新興股市、高收益債券等多重資產的組合，參與風險性資產投資機會，又可分散單一資產波動風險，對穩健型投資人來說不失為一布局方式。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示，美國聯準會(Fed)實行「平均通膨目標政策」，暗示著利率將有更長一段時間維持於低檔，非到通膨出現顯著回溫跡象不會輕易升息，意味著美國邁入了長期零利率的時代，延長寬鬆意味濃厚有利金融資產表現。

雖然美國疫情緩解，歐洲與部分新興國家疫情仍待觀察，疫苗有機會在年底前問世，且美國總統大選在即對過往選前市場波動上升的現象保持關注。

此外，美元指數創2018年以來低點，有助非美市場走勢；美債殖利率維持歷史低點則有利成長股表現，後續關注上述觀察指標轉折點。

(工商 )