中租-KY（5871）受惠營收成長、整體成本費用率控制合宜，2020年8月獲利續「雙升」衝上15.09億元、刷新歷史新高紀錄，每股盈餘（EPS）1.09元。累計前8月合併營收383.55億元、歸屬母公司稅後淨利108.56億元，雙雙續創同期新高，每股盈餘7.86元。

中租公布8月自結合併營收50.9億元，月增1.35％、年減0.54％，仍創同期次高、並為今年高點。不過，歸屬母公司稅後淨利達15.09億元，月增3.48％、年增達14.07％，改寫歷史新高，每股盈餘1.09元，優於7月1.06元及去年同期追溯調整後的約0.96元。

累計中租前8月自結合併營收383.55億元、年增1.92％，歸屬母公司稅後淨利108.56億元、年增6.16％，雙雙續創同期新高。每股盈餘7.86元，優於去年同期追溯調整後的約7.4元。觀察各地區獲利狀況，台灣、中國大陸及東協分別年增21％、10％及20％。

中租董事長陳鳳龍先前表示，雖然新冠肺炎疫情不確定性仍在，但台灣、中國大陸及除菲律賓外東協地區疫情均可控，業務恢復正常，預期下半年業務動能可望轉強，全年應收帳款維持成長5～10％目標不變，有望朝達10％區間高標努力。

中租首次現增發行甲種特別股、於10日正式掛牌上市，藉此籌資150億元充實營運資金、強化財務結構。近日旗下中租迪和、越南仲利國際租賃亦分別完成3年期新台幣60億元、6000萬美元聯貸案簽約，作為業務發展與擴大規模之用。

(時報資訊)