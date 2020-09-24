金管會開放三家純網銀即將在台上線，普鴻(6590)今年受惠於純網銀業務帶動，第1季、2季稅後淨利年增199.9％及80.9％；展望下半年，純網銀相關系統持續建置，且公司在金融機構市占率持續提升，董事長林群國認為，普鴻下半年仍將維持穩定成長，法人估計，2020年營收、獲利創高可期。

普鴻今年上半年營收1.87億元，年減1.5％，毛利率49.09％，營益率20.78％，稅後盈餘0.31億元，年增122.4％，每股盈餘1.71元。上半年主要受惠於純網銀的IT系統建置收入，其中，有兩家選擇普鴻資安、支付系統，三家都選擇子公司捷智商訊的法規報表，也因為合併捷智商訊報表，加上營運規模擴大，第2季毛利率接近50％，使得獲利大幅成長。

林群國指出，普鴻今年純網銀比重提升，客戶數也增加很快，前五大發卡行就有三家是普鴻客戶，使得普鴻市占率提升，因為達到經濟規模，帶動獲利表現遠優於營收。因為普鴻接觸的都是金融業大客戶，一旦導入後就相當穩定，且今年有純網銀加入，後年就轉做售後服務，普鴻未來穩定成長可期。

純網銀業務今年一次性認列較多，分散在各月份，而開業後會新增相關需求，銀行並且陸續開發新的業務，也帶來2021年潛在的接單機會。展望下半年，普鴻過往在年底是傳統認列高峰，但因為客戶比重改變，過去公股比例高，往往年底必須把專案結束，現在非公股客戶比例攀高，許多專案案每月按比例認列，所以上下半年營收比重會由過去3：7，今年逐漸拉到45：55，未來可能是各半情況，淡旺季不會那麼明顯。

2019年普鴻獲利0.43億元創下歷史新高，今年上半年稅後淨利達到去年全年的72％，預期今年獲利將再創高，毛利率也力求維持在40～50％之間。

(時報資訊)