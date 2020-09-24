歐洲增多的新冠確診數指向經濟復甦的步履蹣跚，以及華爾街隔夜的下跌，韓股收跌至近兩月低點。

周四南韓KOSPI指數收跌60.54點或-2.59%，為2272.70點。外資為最大淨賣家，賣超1959億韓元(約1億6703萬美元)。總交易量為溫和的7.06億股，總交易金額為12.3兆韓元(約105億美元)。

考量到跌幅顯著，未來進一步下跌的空間較小，但是月底連續假期前的波動依舊仍高，南韓Cape證券投資分析師指出。

投資人似乎對美聯準會FOMC會議結論不滿意，並未暗示出市場預期的具體措施。

領頭羊三星電子跌1.4%，現代汽車和賽特瑞恩分別大跌4.5%和6%。

電池股持續下滑。樂金化學大跌3.0%，為61.1萬韓元，三星SDI暴跌6.0%，為41萬韓元。

韓元跌0.71%，為自7月10日以來最大跌幅，收報1172.7韓元兌一美元。

在債券市場，12月到期的三年國債期貨上漲0.07點，來到112.00點。

(時報資訊)