一輛軍用休旅車今（24日）下午2時許，行經新北市國道3號南下31公里處，遭另一輛小貨車追撞。（翻攝照片）

一輛軍用休旅車今（24日）下午2時許，行經新北市國道3號南下31公里處，遭另一輛小貨車追撞，由於衝擊力道相當大，軍用休旅車後車廂、小貨車車頭扭曲變形，所幸休旅車上5名軍人均輕傷，送往北市萬芳醫院急救，並無生命危險，詳細車禍原因待進一步釐清。

據了解，發生事故的車輛為陸軍勤務指揮部所支援派遣的箱型車，上面載有5名財務軍官，洽公返回部隊途中遭到追撞，目前5人僅受輕傷。

(中時 )