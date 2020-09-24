國三南下軍用休旅車與小貨車追撞 5軍人送醫 15:532020/09/24 中時 葉書宏 、中時新聞網、 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛軍用休旅車今（24日）下午2時許，行經新北市國道3號南下31公里處，遭另一輛小貨車追撞。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛軍用休旅車今（24日）下午2時許，行經新北市國道3號南下31公里處，遭另一輛小貨車追撞。（翻攝照片） 一輛軍用休旅車今（24日）下午2時許，行經新北市國道3號南下31公里處，遭另一輛小貨車追撞，由於衝擊力道相當大，軍用休旅車後車廂、小貨車車頭扭曲變形，所幸休旅車上5名軍人均輕傷，送往北市萬芳醫院急救，並無生命危險，詳細車禍原因待進一步釐清。 據了解，發生事故的車輛為陸軍勤務指揮部所支援派遣的箱型車，上面載有5名財務軍官，洽公返回部隊途中遭到追撞，目前5人僅受輕傷。 (中時 ) #休旅車 #軍人 #追撞 #小貨車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中山高新營段貨車追撞 駕駛送醫 03:242020/09/24 社會 偏鄉小老師1／人生勝利組被學校送進偏鄉體驗挫折 用科學啟蒙貧童求知慾 07:392020/09/24 社會 備戰明年 小戴可能提前關機 04:102020/09/24 運動天地 李英宏裙裝過膝沒在怕 04:102020/09/24 時尚消費 偏鄉小老師3／自傲資優生終於學會團隊合作 懶散少年變積極珍惜人生 07:392020/09/24 社會 黃士修嗆王婉諭「小綠燈媽媽」 邱顯智嘆氣 掀網論戰 08:262020/09/24 政治 物流車大增 牌照稅進補 04:102020/09/24 金融．稅務 大貨車未收起車斗 勾扯電線2號誌桿倒地 10:002020/09/24 社會 洗腎男心衰竭瀕死 低溫療法鬼門關救命 09:302020/09/24 生活 Cybertruck 生產計畫新消息！年產量上看 30 萬台，特斯拉正在微調設計、可能會變小 09:242020/09/24 汽車情報-汽車新聞 社會熱門新聞 國三南下軍用休旅車與小貨車追撞 5軍人送醫 - 社會 25歲警員倒臥瑞穗分駐所 頭部重創送醫搶救 - 社會 東區美式餐廳氣爆 正妹老闆娘意外曝光：好像混血兒 - 社會 李豔秋家族爭產 罵哥「貪」遭告 北檢處分不起訴 - 社會 姐弟昔100元吃三餐 店家暖舉她記10年求報恩 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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