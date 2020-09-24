2個合作意向書圖檔竟能詐得3億多元，綠興國際公司負責人吳旭昇及展霖生化基因公司董事陳柏良，利用與虛偽的「台北醫學大學生化學科」合作意向書圖檔，2年間向被害人詐得3億餘元，台北地檢署24日指揮調查局北機站搜索內湖瑞光路等5處地點，並將吳、陳及楊姓女子、紀姓男子等4名涉嫌人約談到案，稍晚將移送北檢複訊。

檢調接獲檢舉，58歲的綠興國際公司負責人吳旭昇在2014年10月間傳給被害人2個圖檔，內分別是綠興國際公司、展霖生化基因公司與台北醫學大學生化學科的產學合作意向書，以及綠興國際公司、陳柏良與台北醫學大學生化學科的合作意向書給70多歲的被害人。

被害人看到意向書圖檔，誤以為吳、陳等人有投資牛樟芝新藥事業，由於生技事業很深奧，被害人依吳旭昇的建議投資，並由吳全權處理，2年時間被害人完全沒有收到任何分紅，實際上吳、陳根本沒有投資生技事業，吳也沒有提供被害人任何文件、資訊。

由於2年時間吳、陳等人完全沒有帶被害人「參觀」投資事業，被害人於是向台北醫學大學查證，才知道北醫根本沒有生化學科，也根本沒有投資牛樟芝研發，被害人才驚學上當，向調查局北機站檢舉。

檢調24日到台北市瑞光路的展霖生化基因公司及台北市復興南路的綠興國際公司等5處搜索，並將吳、陳及楊姓、紀姓等4名涉嫌人約談到案。

(中時 )