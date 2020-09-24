為了讓喜歡電競、電腦的莘莘學子，擁有更好的資源學習興趣，五育高中攜手國際科技大廠超微AMD、曜越科技TT、嘉捷AOC等廠商，打造「全國第一間全方位的電競人才育成基地」，讓學生擁有豐富的探索機會。

五育高中校長邱勝濱表示，不同世代的學子在各種領域都有發光發熱的潛能。五育高中2017年底建置全台灣高中職第一座曜越水冷電競電腦的對戰室；於2018年9月建置能同時3組即時對戰的電競教室，除全部使用AMD最新Ryzen處理器外，其他包括是硬體設備、電競座椅和間距、網路頻寬都是主流網咖等級，引發學生對於電腦軟硬體的興趣。

五育高中率先在2018年設計電競產業學程，讓在地對電玩相關工作有興趣的學生就近學習。贊助商超微AMD行銷簡禎佑表示，不只在電玩方面的知識，我們更希望透過專業，讓學生們通盤了解電子科技，硬體部份是我們的強項，在北台灣我們已和南強工商、醒吾科大合作；中台灣我們目前只和五育高中合作，就是看中校方的積極投入。

透過南投縣體育會的協助，「南投縣體育會電子競技運動委員會」正式籌設，未來在全國性的電子競技運動賽事將有正式選拔、組訓、輔導優秀的電競選手代表南投縣出賽。

圖說：五育高中的電競教室，全部使用AMD 最新處理器，周邊設備包括電競座椅、網路頻寬都是網咖等級，引發學生的高度興趣（黃立杰攝）

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