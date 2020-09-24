台中市政府政風處長一職懸缺一年多，24日由前台南市政風處長詹政曇正式宣誓就職，台中市長盧秀燕親自主席，法務部常務次長張斗輝、廉政署長鄭銘謙列席，創下政風處長宣誓就職的最高格局。讓詹政曇到台中市府報到「苦等」49天，終於圓滿結果；詹低調說，「謝謝大家」，隨即與各單位政風主管舉行座談。

廉政署今年7月派前台南市政風處長詹政曇接任，卻引發市長盧秀燕不滿，拒絕讓詹政曇參與市政會議，直到法務部長蔡清祥為解決爭議，上週五親自致電盧秀燕；盧秀燕方同意讓詹政曇上任，並強調蔡清祥部長放下身段親自致電，自己受到感動，但此事是「先斬後奏、下不為例」。

政風處長詹政曇佈達及宣誓就職後，隨即就與各單位政風主管舉行座談。（陳世宗攝）

詹政曇宣誓佈達儀式，今天下午2時30分，在市政大樓惠中樓9樓市政廳舉行，由市長盧秀燕親自主持。法務部派常務次長張斗輝、廉政署長鄭銘謙列席，創下政風處長宣誓就職最高格局。

盧秀燕致詞說，今天本府依宣誓條例，為新任政風處長舉行宣誓儀式。根據宣誓條例第五條，「宣誓應在就職任所舉行」，就職任所也就是台中市政府。宣誓條例第八條也規定「不依規定宣誓者，視同未就職」。這就是我們今天舉行宣誓儀式的必要性和法律基礎，經此儀式，詹處長正式就職，恭喜！

盧秀燕表示，另外，依據台中市政府政風處組織規程第二條明定「政風處長，承市長之命，綜理處務」。政風處是台中市政府下的一級機關，組織員額和薪俸、預算都來自於台中市政府和台中市民。我對本府29局處會首長的期待都一樣，就是確實遵守法令、配合市長領導和施政計劃，齊心協力、團結合作、戮力從公、致力市政發展，報効台中市民。

法務部次長張斗輝說，法務蔡部長有幾點與詹處長共勉，即一、政風處是公正的第三方，政風人員具有法律素養與背景，專業知能與調查權責應嚴守行政中立；今天獲市長支持委以重任，絕對會率領政風同仁盡心盡力協助市長推動廉政工作。二，政風人員應該正人先正己，身為政風主管要以身作責，為同仁表率同心協力把廉政工作做好。三、防貪先於肅貪，做好風險管理及興革建議，保護市府所有同仁，避免誤觸法網讓大家更勇於任事。

張斗輝強調，行政院蘇院長說有政府會做事，期許詹處長率領政風同仁以積極主動的精神接地氣，站在人民的角度來思考問題，協助台中市政府做好廉能工作；特別感謝許副處長在過去一年半，協助台中市政府推動廉能工作，相信未來許副處長相助，詹處長一定會把台中市政風工作做的更好。

(中時 )