資深媒體人邱明玉披露，因為日前爆料前高雄市長韓國瑜即將參選台北市長一事，她遭到很多藍營支持者的批評，認為她是故意來攪亂藍委蔣萬安的選情。但邱明玉認為，韓國瑜參選台北市長的機率很高，因為韓還是無法忘情政治，且其參選黨主席的機率很低，因為當黨主席要籌錢，以韓國瑜的家族理財能力，不可能讓韓去涉入錢的事。

曾代表國民黨參選總統的韓國瑜，至今仍享有高人氣，走到哪都是媒體焦點，更被外界認為參選2022年台北市市長可能性極大。更有親韓人士爆料，韓國瑜一定會選台北市長，正在台北布局中。不過，遭到韓國瑜陣營的否認，前高雄市新聞局長王淺秋更表示，這是空穴來風的傳聞。

邱明玉在政論節目《新聞面對面》上表示，當她披露韓國瑜可能選台北市長，很多藍營支持者不諒解，認為她故意去攪亂蔣萬安的局。

不過，邱明玉認為，韓國瑜應該會選台北市長，而不是選黨主席。因為當國民黨黨主席要籌錢，雖然黨主席可以掌握提名的權力，但是想到國民黨的財務大洞，她相信以韓國瑜家族的理財能力，聽到要籌錢內心應該也是「澎拜洶湧」。

邱明玉表示，雖然國民黨現在局勢不好，但是若參選台北市，以台北市的結構來看，蔣萬安選也贏，韓國瑜選也贏。而且韓國瑜現在不在雲林，都在台北的時間較多，也會見很多重要人士，慢慢鴨子划水，布局進軍台北市的計畫。

(中時新聞網)