肉吃完了，魚皮魚骨頭可以不只是廚餘！為調節大宗漁獲的產銷供需及提升市場消費量，農委會水產試驗所開發「全魚利用技術」，針對帶皮魚肉，中骨，內臟和魚鱗等研發10項加工技術，可鏈結加工食品、保健食品和肌膚保養品等產業外，更可大幅減少廚餘廢棄物的產生。

為配合循環經濟趨勢，全魚利用技術針對帶皮魚肉，中骨，內臟和魚鱗等研發10項加工技術，迎合現代人飲食追求便利、簡單及營養訴求，本技術特色可套用任何硬骨魚類，可作為加工食品如魚骨粉，保健肌膚保養品等產業。

農委會水試所研究員蔡慧君表示，全魚利用研發技術不僅克服魚刺和水產品不耐貯存等因素，具有加工程序簡便、製造成本低的優點，重要的是多項產品具有常溫可流通性，製成的軟罐頭、調理包等可供防災、防疫及緊急食物儲藏使用，具有其市場研發潛力。

蔡慧君指出，一條魚能運用的部分通通都要用到，虱目魚、爐魚、石斑、鬼頭刀等都能進一步加工，硬骨魚的中骨含有高鈣，可做成魚骨粉等食品添加物；魚骨上的殘肉經過發酵後可產生氨基酸並進一步加工成魚鈣鹽，與傳統食用鹽不同的是魚鈣鹽鈉含量低，適合三高患者飲食調味用；內臟經過脫腥脫澀可成為肥皂基底油，甚至是護膚乳液。

最難處理的魚鱗含有豐富膠原蛋白及氫氧基磷灰石，兩項成分皆為骨骼保健素材，水試所已經掌握奈米級魚鱗細化技術，已透過人體試驗證明能有效吸收，可促成骨骼膠原蛋白的增生與皮膚彈性緊緻。

她說，當這些技術越來越普及，民眾就越能知道循環再利用的價值，廚餘廢棄物的減少也達到環保目的。

(中時 )