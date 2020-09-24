大陸商務部新聞發言人高峰24日表示，「不可靠實體清單規定」不針對特定國家或特定企業。哪些企業會被列入清單，取決於企業自身的行為，沒有預設企業名單。工作機制將嚴格按照「規定」，認真、依法、審慎地展開相關工作。

新浪財經報導，針對短影音平台TikTok母公司字節跳動的技術出口許可申請一事，高峰在記者會中指出，北京市商務局已經收到字節跳動遞交的技術出口許可申請，後續將按照相關規定和程序，依法、依規處理。

另一方面，高峰表示，中方多次強調，大陸改革開放的基本國策不會改變，對外開放的決心和信心不會改變。2020年前8個月，以人民幣計，大陸實際吸收外國直接投資年增2.6％，8月當月增長18.7％。這充分說明外國投資者對大陸投資的步伐，以及對大陸堅持開放市場的信心。

高峰指出，大陸仍然是包括美國在內的各國投資者，理想的投資目的地。目前，全球經濟正在經歷巨大下行壓力，全球跨境投資受到嚴重影響。儘管如此，大陸吸收外資與對外投資整體保持平衡。

(工商 )