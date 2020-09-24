為慶祝燦坤東港店、垂楊店重新開幕慶及9月24日至10月4日台中旗艦店、永華店、力行店改裝，在這六間門市購買Panasonic電視享有更多優惠。

燦坤Panasonic電視品牌日推出滿額2萬、5萬、8萬好禮送活動，為慶祝燦坤東港店、垂楊店重新開幕慶，及9月24日至10月4日台中旗艦店、永華店、力行店改裝回饋，於此六間門市購買Panasonic指定機種，再享加碼好禮。

屏東東港店、嘉義垂楊店兩間門市開幕享每日限量來店禮、每日秒殺商品、一元競標、滿額抽豪華家電等好康活動等你來挖寶。

Panasonic的電視是經由日本技術支援，在嚴謹的製程中由台灣在地製造，提供在地化服務日本製品質，在近幾年4K電視中持續獲得第一名的市占率，也是日系電視中享有全機三年保固的品牌。

燦坤Panasonic品牌日祭出相當多優惠，只要22,490元就可以把國際牌Panasonic 55型 4K智慧聯網顯示器TH-55HX650W帶回家，同時再享有滿額2萬好禮Panasonic速乾吹風機EH-ND21-P，於東港店購買可再送限量2萬滿額禮，小米延長線乙條。

大螢幕75吋電視，購買除現折5,000元，再送沖牙機，在垂楊店購買可再享滿6萬限量好禮送松井2L輕食主義減脂氣炸鍋乙個，94,900元就能在家享受DOLBY ATMOS 杜比全景聲音效的國際牌Panasonic 75型 4K六原色智慧聯網電視 TH-75HX880W，客廳就是你的電影院。

(工商 )