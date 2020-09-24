代理鄉長黃文騰表示不敢發。（吳敏菁攝）

曾經承諾要發放、還要加碼的振金現金飛了！彰化縣伸港鄉民鄉代會24日在臨時會連署，提案明年發放1200元禮金、重陽敬老加碼到2000元，並得到全體通過；但代理鄉長黃文騰表示，這麼龐大的福利支出，民選的鄉長有魄力可以來支持，但是代理鄉長主要是穩定施政，在沒有明確的法律規範之下，「不敢發」。

「改個名義來發振金現金！」已停職伸港鄉長曾提案要發振金現金1000元，受到代表會「抵制」，代表會還喊出要加碼到2000元，後來一審判決迅速下來，鄉長和代表會主席雙雙被判刑了。代理鄉長黃文騰接任不到一個月，鄉民代表會就召開臨時會，代表連署提案，建請鄉公所明年度發放一次性的1200元生活扶助禮金，以及建請今年的重陽敬老禮金再加碼2000元。

黃文騰表示，很感謝代表會提案要發福利金，伸港鄉公所7月提案要發放振興禮金1000元，代表會否決，公所予以尊重，後來縣府主計處在9月初正式來函，指出伸港鄉的社福支出已達警戒值，當時若發放，還可說不知者無罪，現在上級單位已警告了，公所再去發現金，這樣會質疑明知故犯。

黃文騰也指出，7月是代表會不同意發1000元，現在是公所不敢發，發了後，若被調查、糾正、處罰，都是公務人員不願意。民選首長，在民意的支持下，能有魄力去主張，伸港鄉有3.7萬鄉民，一體發放的福利金額龐大，在沒有明確法律規範下，恐有適法性問題，會召集同仁來研議如何辦理。

(中時 )