陽光基金會希望社會大眾能夠成為這些家庭的助力，陪伴燒傷顏損孩子快樂長大。（陽光基金會提供／林良齊台北傳真）

今年3歲的淋淋（化名）在2歲時不慎跌入湯熱鍋中，導致全身56％二至三度燙傷，送醫時已休克昏迷，在加護病房住了一個月才把他搶救回來，出院後疤痕讓淋淋又痛又癢，往往睡覺時，兩隻手抓到滿手鮮血，甚至走路一跛一跛、無法蹲坐，但經過一年的復健後，現在已經能跑能跳。

據統計，像淋淋一樣燒燙傷或顏損的18歲以下兒童，至今仍有約530位接受陽光基金會的服務。

淋淋父親回憶，家中開設飲料店，在一次意外人，淋淋跌入燒燙的飲料鍋內，導致全身56％二至三度燙傷，送醫時已休克昏迷，在加護病房住了一個月才把他搶救回來，「1個月的時間比當兵的2年還難熬」。

淋淋父親說，出院之後所幸陽光提供各種資源，如補助申請、復健、心理諮商等，讓全家人安心不少，經過一年的時候按摩疤痕、復健、伸展，淋淋從原本無法蹲下，現在可以跑、可以跳了。

淋淋父親說，目前最擔心的就是淋淋到學校的時候，可能會因身上的疤痕遭霸凌，但陽光基金會也提供學校社教資源，讓各界更認識燒燙傷。

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，燒傷顏損孩子成長過程不僅要承受無數手術、復健及異樣眼光，父母也承受極大照顧壓力，希望社會大眾能夠成為這些家庭的助力，陪伴燒傷顏損孩子快樂長大。捐款可洽陽光基金會官網。

(中時 )