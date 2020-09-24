中秋佳節將至，台南市麻豆區總爺藝文中心於10月1日將舉辦《總爺中秋野餐party》，活動時間自上午10點到下午5點，邀請音樂、泡泡及手作街頭藝人現場表演，還有造型氣球拍照打卡免費送。

台南市文化局與麻豆在地店家合作推出4人份幸福野餐套餐，餐盒包含老麵發製作7種口味甜鹹皆由的麵包、假日霜淇淋優惠、薩圖爾咖啡活動優惠券，前50組預購還能獲得泡泡體驗券，當天還有總爺小舖限定商品促銷及泡泡表演，邀請泡泡街頭藝人讓大家感受假期愉悅氣氛。

台南市文化局與麻豆在地店家合作推出4人份幸福野餐套餐，餐盒包含老麵發製作7種口味甜鹹皆由的麵包、假日霜淇淋優惠、薩圖爾咖啡活動優惠券，前50組預購還能獲得泡泡體驗券。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

下午3點到5點還有午後音樂饗宴，將由台灣首府大學藍色狂想室內樂團帶來悠揚弦樂，樂聲中不妨來支冰棒、來份鬆餅、來杯咖啡或是來個野餐麵包組合，歡迎大家自備野餐墊一同到總爺園區草地上享受放假悠閒時光。

中秋連假期間10月3、4日及17日、31日，總爺園區也有「周末下午茶音樂會」，國慶連假更有一年一度盛大的和風文化祭，邀請民眾到總爺藝文中心踏青，一起感受日式建築之美與林蔭草地的清涼。更多活動內容以及野餐訂購資訊，可上總爺藝文中心臉書粉絲專頁了解詳情。

(中時 )