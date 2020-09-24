台南市議會第3屆第4次定期大會24日開議，國民黨團議員猛轟美豬食安話題，台南市長黃偉哲在議員追問下表態不吃美豬，遭諷與中央執政不同調，台南市議員林美燕要求台南市衛生局需先補足食安稽查人力。

國民黨台南市議會黨團多位議員24日猛攻美豬議題，書記長王家貞率先要求黃偉哲表態吃不吃萊克多巴胺豬肉，黃偉哲表示支持本土豬肉，他個人不吃萊克多巴胺的美豬。

蔡育輝表示，連台南市長都說不吃美豬，行政院長蘇貞昌在國會中說是國民黨反對美豬，台灣強行進口美豬，邊境又無普篩試劑管理，無法把關，顯見是蔡英文政府為了政治利益開放，不顧國人健康。

林美燕表示，台灣有這麼多美食如何把關？民進黨中央開放萊克多巴胺豬，卻要地方負責稽查，地方編列稽查人力預算是增加還是減少？萊克多巴胺食品來源如何檢驗？沒錢沒人，台南市準備好了嗎？

李中岑說，民進黨只標示本土豬標章，卻未見美國豬標章，應明白告知民眾，店家所使用肉品哪種豬，讓民眾吃得安心買得安心。

盧崑福怒斥民進黨當年是罵馬英九的瘦肉精政策，明知道瘦肉精傷民，現在卻滿口謊言，每天開口卻只談政治利益不把人民生活當一回事，民進黨已經執政還當自己在野黨。

蔡淑惠指出，開放美豬對本土產業衝擊非常大，優質本土豬無法跟低價美豬抗衡，鄉親陳情，怎樣才能避免買到或吃到美豬？請台南市政府推出美國萊克多巴胺豬標章，不要只標示產地。

黃偉哲市長承諾會編足錢與人力，甚至動用第2預備金支援前線食安管理作業，降低民眾恐慌及疑慮。

(中時 )