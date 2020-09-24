熱火菜鳥赫羅無疑是東區冠軍系列賽第四戰最風光的球員，在他的替補攻下37分帶領下，熱火112比109擊敗塞爾提克，距離取得總冠軍賽門票只剩一步之遙。

赫羅賽後受訪時表示，「我希望為了吉米巴特勒贏得整個系列賽，他之前從來沒有進入過總決賽，我們都知道這次東區決賽對他意義有多重要。」

赫羅說，「自從我來到邁阿密之後，吉米就一直把我當做弟弟一樣，在我心目中他也是最好的大哥，所以我非常希望能幫助他圓夢。」

赫羅強調，「雖很多人都不看好我，也沒有人覺得我可以在NBA立足，但是我一直相信自己，我始終認為我可以做到。我不認為是這場比賽最佳球員，不過，我擁有全聯盟最強的隊友。」

而赫羅口中的老大哥吉米巴特勒卻輕鬆寫意的表示，別太過驚訝，對於赫羅來說，這只是他的正常發揮而已。

2017年曾與赫羅在肯塔基大學當過隊友的阿迪巴約，「去年選秀會前我一直在總裁萊利面前推薦赫羅，因為我知道赫羅是一位多麼的出色好球員。」

(中時 )